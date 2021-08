Quando uno non ha proprio voglia di restare, anche le cose più scontate – fatte contro voglia – diventano ostacoli insormontabili. Così, anche un semplice video di commiato dalla sua ex squadra diventa un tranello terribile. Cristiano Ronaldo, infatti, ha sbagliato il saluto social alla Juventus, omaggiando i suoi ex tifosi con un Grazzie Juventus, scorretto da ogni punto di vista, compreso quello grammaticale.

Cristiano Ronaldo ha appena trovato una nuova vecchia squadra, quel Manchester United che è ormai pronto a riabbracciarlo dopo 12 anni. Questa mattina ha abbandonato la sede dell’allenamento dei bianconeri e ha preso un volo privato per l’Inghilterra. Un addio in tutta fretta che, evidentemente, ha avuto un riflesso anche sulla comunicazione via social di quello che – lo ricordiamo – non è soltanto un calciatore, ma un vero e proprio brand vivente.

Dopo 25 minuti dalla pubblicazione sulla sua pagina Instagram il video con l’errore è ancora online ed è stato visualizzato da quasi 8 milioni di persone.

Uno scivolone di questo tipo, insomma, non può essere contemplabile per uno staff così puntiglioso e attento come quello del portoghese. Eppure, è successo. Storia di un grande amore. O di un grande errore. Di grammatica.