La Gran Bretagna verso il solo «telefono senza fili»: entro il 2025 addio linea domestica

In un mondo sempre più digital, la Gran Bretagna gioca d'anticipo e punta a rimuovere i telefoni fissi entro il 2025 in favore della telefonia mobile

In Gran Bretagna l’uso del telefono fisso sarà eliminato entro il 2025, il che vuol dire che tutte le famiglie e le imprese avranno bisogno di un collegamento ad Internet per effettuare delle chiamate.

Verso il telefono senza fili

Secondo quanto riportato da Dailymail, milioni di clienti – soprattutto i più anziani – saranno spinti online per la prima volta o costretti a fare affidamento su un telefono cellulare. Quelli senza internet potrebbero aver bisogno di un tecnico che si rechi a casa loro per installare l’impianto e quelli con vecchi telefoni potrebbero aver bisogno di comprarne uno mobile. Chi è «del mestiere» ha paragonato questa nuova svolta al passaggio alla TV digitale nel 2021, quando le emittenti hanno smesso di trasmettere i segnali analogici tradizionali alle antenne domestiche poste sui tetti. Ma mentre quel cambiamento è stato guidato dal Governo, il passaggio alle chiamate digitali è guidato dall’industria delle telecomunicazioni.

Gran Bretagna saluta il telefono fisso: le conseguenze

Ci sono però delle variabili che vanno considerate. Una di queste è l’impatto che l’aggiornamento avrà su altri servizi che si basano sulla rete telefonica esistente, come i sistemi di allarme, i telefoni negli ascensori, i terminali di pagamento e le tradizionali cabine telefoniche rosse. I giganti delle telecomunicazioni però sono determinati e puntano a completare il passaggio nel 2025. Ma è qui che interviene un’altra preoccupazione.

Ad oggi milioni di famiglie anziane e vulnerabili non sono online e di certo non lo saranno magicamente tra 5 anni. Chi non usa un telefono cellulare o vive in zone rurali con scarsa connessione rischia di rimanere indietro e di non stare «al passo coi tempi». Secondo Ofcom, circa il 6% delle famiglie – 1,5 milioni di case – non hanno accesso a internet e circa mezzo milione di famiglie non possiede un cellulare.

Inoltre, l’impatto degli anziani con il mondo digitale, potrebbe anche esporli a minacce di frode e, in tal senso, i fornitori di telecomunicazioni devono anche prendere provvedimenti per evitare che chiunque sia in circostanze particolarmente vulnerabili diventi vittima di truffe digitali.

Dunque: passate alla sola telefonia mobile okay, but – per dirla alla loro maniera – stay safe.