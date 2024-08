La crisi dei giornali tocca anche l’informazione online

Se l’informazione “cartacea” prosegue nella sua ormai acclarata crisi da moltissimi anni, anche i giornali online non sembrano godere di una buona salute. Rispetto ai dati raccolti da Agcom nel marzo del 2023, 12 mesi dopo è calato – nel computo totale – il numero di utenti che hanno consultato le pagine digitali dei principali quotidiani. Non parliamo degli abbonamenti attraverso paywall, ma della mera consultazione. A partire dalle homepage.

L’ultimo report dell’Osservatorio sulle Comunicazioni (basato sui dati Audiweb) redatto e pubblicato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, mostra una situazione tutt’altro che esaltante per l’informazione in Italia. E nel grande calderone della crisi dei quotidiani, entra anche – seppur in misura diversa – l’ecosistema dei giornali online:

«Con riferimento all’andamento delle audience dei siti e applicazioni di informazione generalista , lo scorso marzo si sono registrati 37 milioni e 487 mila utenti unici, con una flessione del 2,2%, pari a 830 mila visitatori in meno rispetto a marzo 2023. Più specificamente, con circa 29 milioni e 305 mila utenti unici, quello del “Corriere della Sera” è risultato il sito (e relative applicazioni) maggiormente frequentato (-4,0% rispetto a marzo 2023), seguito da “La Repubblica” (28 milioni e 246 mila utenti, -6,4%) e “Fanpage” (22 milioni e 72 mila internauti, -7,6%)».

Dunque, anche quei siti di informazione che risultano essere i più letti e vistati dagli utenti, hanno perso il loro appeal sui lettori italiani. Nonostante ci sia un aumento rispetto al 2020, il confronto con il 2023 è impietoso: in totale, -8,1% di utenti unici.

Giornali online in crisi? I dati di Agcom

I problemi, però, non riguardano solamente le tre testate sopracitate (due delle quali hanno anche una versione “cartacea” in vendita nelle edicole e in abbonamento digitale per l’accesso ad alcuni contenuti). Come si evince dallo scherma che riporta i dati sugli utenti unici, si tratta di una serie di criticità generalizzate per tutto l’ecosistema informativo italiano.

Il Corriere della Sera è in calo di oltre un milione di utenti rispetto allo stessa rilevazione dello scorso anno. Due milioni in meno, invece, per quel che riguarda il quotidiano La Repubblica. Fanpage prosegue nel calo costante iniziato lo scorso anno, mentre il Messaggero è tornato poco sopra i livelli del 2022, ma in calo di quasi due milioni di utenti unici mensili rispetto al 2023. La stessa crisi nei numeri dell’audience attanaglia, vertiginosamente, anche TgCom24, mentre il Quotidiano Nazionale e Ansa mostrano il segno “più” rispetto alla rilevazione dello scorso anno.