L’elenco dei giornali obiettivo degli hacktivisti pubblicato sulla chat di Legion

Questa mattina – ma in realtà le operazioni stanno andando avanti dalla serata di ieri, con diversi annunci e diverse comunicazioni nei canali Telegram dedicati degli hacktivisti di Legion – diversi portali istituzionali italiani sono andati in down. Abbiamo avuto conferma, come abbiamo riportato in precedenza, di un attacco hacker al ministero degli Esteri. Ma anche i portali dei Beni Culturali, del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’Agenzia delle Dogane risultano essere irraggiungibili. Tuttavia, ieri Legion ha pubblicato un lunghissimo elenco di siti italiani – per ogni tipologia di settore, eccezion fatta per quello sanitario – che possono essere considerati possibili obiettivi (non a caso, i toni erano stati piuttosto battaglieri: una bandiera tricolore bruciata, ma anche messaggio come “fuoco contro tutti!”). In questa lista compaiono diverse testate italiane che hanno la loro principale attività o la loro estensione su portali online. Ci sono, dunque, anche giornali obiettivo degli hacker di Legion.

LEGGI ANCHE > L’attacco di oggi di Legion ai portali istituzionali italiani: tra gli altri, down il sito del ministero degli Esteri

Giornali obiettivo hacker, l’elenco su Telegram

Al momento, non risulta che nessuno di questi portali sia irraggiungibile. I siti sono aggiornati e questa mattina sono perfettamente accessibili. Dunque, non sembrano rientrare – almeno per il momento – nell’attacco DDoS sferrato ai portali istituzionali di cui sopra. Oppure, sono dotati di una infrastruttura e di un sistema di sicurezza tale da aver respinto il DDoS lanciato da Legion.

Ecco l’elenco completo dei giornali pubblicato nella chat Telegram di Legion:

• www.adnkronos.com Adnkronos

• www.affaritaliani.it Affari Italiani

• www.agi.it AGI

• www.ansa.it ANSA

• www.asca.it ASCA

• www.confcommercio.it Confcommercio онлайн

• www.corriere.it Corriere della Sera

• fleishman.it/?lang=en [перевод] FleishmanHillard / крупнейшая коммуникационная сеть

• www.gazzettaufficiale.it Ggazzetta Ufficiale

• www.headlinespot.com/international/europe/italy.htm HeadlineSpot

• www.ilsole24ore.com Il Sole 24 Ore

• www.iltempo.it Il Tempo

• www.italiannews.com ItalianNews.com

• www.espressonline.it L’Espresso

• www.opinione.it L’Opinione

• www.unita.it L’Unita

• www.repubblica.it La Repubblica

• www.lastampa.it La Stampa

• www.liberazione.it Liberazione

• www.panorama.it Panorama

• www.rainews24.it Rainews 24

• www.tgcom.it TG COM

Al di là di alcune incongruenze (non si capisce, ad esempio, perché i portali della Gazzetta Ufficiale o della Confcommercio siano stati inseriti nell’elenco dei giornali italiani), si evince anche come – probabilmente – gli hacker di Legion e di Killnet non siano perfettamente edotti della situazione editoriale italiana allo stato attuale delle cose. Nell’elenco, infatti, compare anche L’Unità, che è una testata che – salvo una pubblicazione annuale che impedisce alla proprietà di perdere i diritti sul nome storico della testata stessa – non è attualmente attiva (a cosa servirebbe, dunque, hackerare l’Unità?). Ci sono inoltre diverse testate minori o aggregatori di notizie, mentre mancano i quotidiani online italiani maggiormente accreditati, attraverso cui l’informazione digitale si diffonde maggiormente.