Il commento sessista contro Giorgia Meloni da parte del consigliere PD

In questo universo parallelo dei social network, stiamo davvero tutti perdendo il contatto con la realtà. Così, anche da parte di chi si è sempre battuto per i diritti delle donne e per il desiderio che queste ultime potessero rivestire incarichi politici di primaria importanza, si assiste a cadute di stile inattese. Il segretario del Pd e consigliere comunale di Andria, in Puglia, Giovanni Vurchio si è lasciato andare a un commento sessista nei confronti di Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni e il commento sessista ricevuto

La segretaria di Fratelli d’Italia, sabato scorso, aveva realizzato una diretta Facebook che lo stesso consigliere del Pd si era premurato di commentare in questo modo: «Ma fai la casalinga per piacere». Per di più, qualche ora dopo, ha rincarato la dose: «Il mio commento è vero e sincero: un politico inutile che vive sulla scia delle proposte politiche altrui. Di suo zero assoluto».

La notizia, ovviamente, è rimbalzata prima sui media locali. Raimondo Lima, consigliere comunale di Trani e segretario provinciale Bat di Fratelli d’Italia, ha immediatamente evidenziato il commento inappropriato dell’avversario politico del suo territorio. Ha lanciato un insistito battage su Facebook (con tanto di screenshot e richiesta di scuse), tanto che la voce è arrivata alla stessa Giorgia Meloni.

Il commento di Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d’Italia ha commentato: «Il signore che commenta così una mia diretta è il segretario cittadino e consigliere comunale del Pd ad Andria. Ecco a voi il famoso rispetto delle donne della sinistra, che poi usano “casalinga” come se fosse un’offesa. Ma quanto sono tristi e ipocriti?».

Ribadiamo che il rispetto nei confronti della persona deve sempre essere messo davanti a qualsiasi ideologia politica. I fatti assumono una natura ancor più odiosa se a essere bersaglio di critiche e di discriminazione sono le donne, attaccate con il più banale degli stereotipi. Sorprende, appunto, che un attacco di questo tipo sia arrivato dall’esponente di un partito che si batte sempre contro ogni tipo di discriminazione.