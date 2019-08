Funerali Nadia Toffa, il parroco: «Fai un’inchiesta sul Paradiso e dicci che è bellissimo»

«Nadia Toffa era empatica» – ha detto don Maurizio Patriciello, il parroco della Terra dei Fuochi che ha accompagnato l’inviata de Le Iene in diversi servizi nell’ultimo periodo. Oggi, 16 agosto, si stanno celebrando i funerali Nadia Toffa nel duomo di Brescia, la sua città d’origine, alla presenza di tantissime persone e di tantissimi colleghi della conduttrice televisiva, morta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello.

Funerali Nadia Toffa, l’inchiesta sul Paradiso

Nadia Toffa è stata al centro di un’omelia particolarmente intensa da parte di don Patriciello. Quest’ultimo, in uno dei passaggi più commoventi, ha affermato: «Nadia, fai un’inchiesta sul paradiso, chiedi agli angeli il permesso e facci sapere che luogo meraviglioso è. Anzi, facci scoprire che non è un luogo, ma una persona che ci accoglierà prima poi».

Secondo il sacerdote che arriva dalla Terra dei Fuochi, c’è stata una spiegazione in base alla quale tutta l’Italia ha partecipato in maniera così attiva alla notizia della sua malattia prima e della sua morte dopo: «Nadia ha messo l’Italia sottosopra – ha detto il sacerdote durante l’omelia per Nadia Toffa – è stata amata da Nord a Sud, dalla Terra dei fuochi a Brescia. È entrata nel cuore di tutti perché è stata autentica, cocciuta perseverante, tosta. Ha avuto fame e sete di giustizia».

Il gesto di Davide Parenti ai funerali Nadia Toffa

Prima della messa, c’è stato anche spazio per un gesto che ha provocato intensa commozione. Davide Parenti, il regista de Le Iene, ha posto sulla bara bianca di Nadia Toffa la cravatta de Le Iene, simbolo di una trasmissione che ha legato la stessa conduttrice a un’intera carriera nella famiglia Mediaset. Tante le personalità che si sono recate nel duomo di Brescia per dare l’ultimo saluto alla conduttrice.

FOTO: ANSA/SIMONE VENEZIA