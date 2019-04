La vita di Francesco Totti diventa una serie tv

In molti hanno sempre visto in lui un futuro attore comico, per quelle poche parole pronunciate – però – nei tempi giusti. Un modo di fare tipicamente romano che ha portato Francesco Totti a esser conosciuto in tutto il mondo per la sua iconicità. La sua carriera calcistica, infatti, non è stata resa grande da tantissimi successi – lo scudetto nel 2001 e il Mondiale nel 2006 le sue vittorie più importanti -, ma per quel legame quasi unico con la maglia della Roma, sua città Natale e di cui è diventato un simbolo internazionale. Ora la sua vita è pronta a diventare una serie tv.

Come riporta il quotidiano Il Romanista (molto addentro alle vicende attorno al club giallorosso), la casa di produzione Wildside ha acquistato da Rizzoli i diritti cinematografici per riportare ‘Un Capitano’, l’autobiografia di Francesco Totti scritta insieme al giornalista Paolo Condò, su pellicola. In programma, infatti, c’è una serie televisiva che si baserà proprio sui racconti della vita dell’ex numero 10 della Roma – ora dirigente del club giallorosso -. Ancora non si conoscono ulteriori dettagli, tantomeno sul cast e sulla data di uscita.

La vita di Francesco Totti sta per diventare una serie tv

Il progetto, infatti, è ancora in fase di evoluzione e, per il momento, si sta cercando di ideare lo storytelling da seguire per realizzare questa serie televisiva, ma alcuni rumors parlano di Sky e Amazon già alla finestra per la candidatura al ruolo di distributore della fiction. C’è grande curiosità anche per la scelta dell’attore che interpreterà Francesco Totti e sulla data di uscita delle puntate che, per coerenza, dovrebbero essere dieci.

Wildside e le serie tv di successo

Wildside, la casa di produzione che si è aggiudicata i diritti cinematografici per l’autobiografia dell’ex capitano giallorosso, ha prodotto nel recente passato alcune serie televisive di successo. Tra le più famose troviamo ‘The Young Pope’ – con il sequel ‘The New Pope’ attualmente in produzione -, 1992 e 1993, le due fiction basate sulle inchieste giudiziarie di Mani Pulite.

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)