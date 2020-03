Twitter come Instagram (Whatsapp, Facebook e Snapchat): arrivano le stories che durano 24 ore

Forse non era necessario, ma per stare al passo con i tempi anche Twitter ha deciso di convertirsi alle Stories a scadenza. Si chiamano Fleets e seguono, in linea di principio, la linea già indicata da Instagram, Facebook, Whatsappe e Snapchat. La sperimentazione è partita in Sudamerica, in particolar modo in Brasile, e dovrebbero entrare a far parte dei prossimi aggiornamenti delle app a partire dai prossimi mesi. Le similitudini con gli altri social network sono molte, ma sono evidenti anche alcune differenze. Almeno in questa fase di test.

Come si legge nel blog ufficiale brasiliano di Twitter «questi post scompaiono dopo 24 ore e non hanno Retweet, Mi piace o commenti pubblici». Insomma, in questa fase (poi occorrerà capire se questi precetti saranno mantenuti in futuro) non si potrà commentare o mettere reaction pubbliche alle storie sul social dell’uccellino. L’unico modo per entrare in contatto ed esprimere il proprio parere con l’utente che pubblica fleets sarà quello dei DM, i messaggio privati. I testi all’interno di queste stories dovranno, comunque, non superare i 280 caratteri.

I know what you’re thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts. pic.twitter.com/OaGYZpChcN — Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020

I Fleets di Twitter, le Stories come su Instagram

Se la sperimentazione in Brasile serve per testare questa nuova funzione, sullo stesso social i pareri sono tutt’altro che entusiastici. Basti pensare che è di tendenza (con oltre 343mila tweet in tutto il mondo) l’hashtag #RIPTwitter. L’accusa che viene mossa è quella di volersi equiparare alle altre piattaforme con questa mossa strategica. Twitter, infatti, è forse l’unico social rimasto con una sua identità che differisce dal mainstream di Facebook e Instagram. Questa virata non sta piacendo agli utenti. Chissà se i vertici aziendali affronteranno questo cambiamento o si rimetteranno alla volontà popolare.

(foto di copertina: da Pixabay)