Fiorella Mannoia e l’accusa ai «miserabili» della Lega che strumentalizzano una manifestazione a favore dei disabili

Matteo Salvini e i suoi stanno dalla parte dei disabili sempre. Almeno è quello che sbandierano, considerato che se i disabili possono essere strumentalizzati per attaccare il governo allora tanto valore non lo hanno più. A notare la questione è stata Fiorella Mannoia che ha retwittato alcune immagini manipolate dal profilo della Lega per accusare Conte e i suoi di suonare i tamburi mentre l’Italia va a picco facendo un improbabile paragone con il Titanic. Andiamo con ordine per spiegare la situazione.

Conte e il governo suonano tamburi alla manifestazione per i disabili

Giuseppe Conte e alcuni membri del suo governo hanno partecipato – la scorsa settimana – a una manifestazione in favore della disabilità organizzata dal senatore Eugenio Comincini di Italia Viva presso Piazza Montecitorio. Conte, Fico, Gualtieri, Bellanova e altri hanno improvvisato un piccolo concerto con le percussioni e in piazza erano presenti le associazioni PizzAut, Il Tortellante e Banda Rulli Frulli. Tutte queste realtà sono impegnate nell’ambito dell’integrazione sociale e lavorativa dei ragazzi con disabilità e autismo. A Conte è stato offerto un pezzo di pizza ribattezzata ‘Dpcm’ e il premier ha risposto, scherzando: «Ahimé questo è il miglior Dpcm mai prodotto». L’evento solidale è stato preso e strumentalizzato dai canali della Lega.

La strumentalizzazione della Lega sui disabili che non va giù a Firoella Mannoia

Fin dove può arrivare la bassezza umana. Questa era una manifestazione a favore della disabilita. Quando si dice miserabili. https://t.co/GUoFFZvYIz — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) August 2, 2020

Fiorella Mannoia ha aspramente criticato la diffusione del video di Conte e i suoi che suonano il tamburo manipolato ad arte dai canali della Lega. «Fin dove può arrivare la bassezza umana. Questa era una manifestazione a favore della disabilita. Quando si dice miserabili.», ha scritto la Mannoia condividendo il tweet di Lega Salvini Premier. Il videomontaggio è stato fatto apposta per attaccare Conte e decontestualizza le immagini dell’evento. I post della Lega, pubblicato il 31 luglio, è stato rilanciato dalla cantante il 2 agosto sottolinenandone la bassezza. Nel video va in scena un improbabile paragone tra il governo che suona mentre l’Italia cola a picco e i musicisti del Titanic che suonano mentre la nave affonda. Immancabile il fermo immagine su tutti i presenti con lista di nomi e freccette.