Fibra ottica di Vodafone: l’evoluzione della connettività

Il mercato della telefonia è in continua evoluzione, sia nel comparto mobile che in quello fisso. A trainare quest’ultimo troviamo sicuramente le offerte relative alla fibra ottica, servizio sempre più diffuso e apprezzata grazie alle ottime performance che può offrire. Tra tutte queste proposte emerge quella di Vodafone. La fibra di Vodafone infatti, oggi è ancora più veloce, stabile e sicura grazie alle offerte internet casa Vodafone V-MAX.

La fibra Vodafone e le varie soluzioni proposte

Si tratta di soluzioni che consentono di navigare sulla GigaNetwork di Vodafone ad alta velocità, con la garanzia di una connessione priva di interruzioni, di qualità e da ogni punto della casa. Tutto questo sempre facendo molta attenzione all’aspetto della sicurezza, esigenza sempre più forte per qualsiasi utente. Facciamo insieme il punto della situazione.

La fibra ottica di Vodafone V-MAX consente di lavorare, studiare, giocare e visionare contenuti multimediali, trasmissioni in streaming, di comunicare e più in generale di svolgere agevolmente qualsiasi tipo di attività online. Tutto questo senza alcuna difficoltà e soprattutto in qualsiasi angolo dell’abitazione. Vodafone infatti, permette di ottimizzare il segnale in ogni locale.

Ciò è possibile grazie ai range extender. Si tratta di speciali dispositivi che consentono di amplificare il segnale in ogni stanza dove vengono installati. Tra l’altro possono essere collegati a “cascata”, e per questo motivo è possibile portare un segnale internet di qualità in qualsiasi ambiente anche per abitazioni molto grandi e magari su più piani. Questo aspetto consente alla famiglia di navigare in sicurezza alla massima velocità.

Ed è proprio per questo motivo che per quelle persone che desiderano sfruttare al massimo le potenzialità della fibra ottica, l’attivazione del servizio prevede un’approfondita analisi della rete. Questo è necessario per verificare con precisione continuità e potenza del segnale negli ambienti di casa, ma anche le abitudini di navigazione degli utenti.

I piani tariffari della fibra Vodafone

In altre parole, viene effettuata una mappatura automatica nelle prime settimane di attivazione per raccogliere dati preziosi ed eventualmente fornire dei range-extender da installare nei punti dell’abitazione dove il segnale è più debole. Vodafone offre due diversi piani tariffari:

Internet Unlimited V-MAX. L’offerta è dedicata ai clienti che utilizzano solamente la rete fissa, e presenta un costo di 32,90 euro al mese.

Family Plan V-MAX. Il piano tariffario è pensato per coloro che hanno la necessità di navigare anche fuori dalle mura della propria casa. In questo caso il prezzo sale a 39,90 euro al mese, e include una scheda SIM con minuti, SMS e Giga illimitati. In questo modo è possibile comunicare e navigare ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento.

Le caratteristiche

Entrambi i piani tariffari non prevedono costi di attivazione, e la loro interruzione è possibile in qualsiasi momento. Non sono previsti infatti vincoli o penali. Per quanto riguarda il modem, i range-extender ed eventuali accessori, l’invio avviene al domicilio del cliente in maniera gratuita. Per le due offerte inoltre, è inclusa anche una chiavetta che fa riferimento al servizio “Sempre Connessi”.

Ciò significa che grazie a tale chiavetta è possibile proseguire le proprie attività, lavorative, di studio o di qualsiasi altra natura, anche nel momento in cui dovesse presentarsi un’interruzione del servizio di fibra ottica. In queste situazioni, il backup automatico sul network mobile consente di proseguire in tranquillità e senza interruzioni la propria quotidianità.

Tra l’altro, sempre la stessa chiavetta consente anche di utilizzare Internet in attesa che avvenga l’attivazione della fibra. Non appena ricevuta la Vodafone Station infatti, sarà sufficiente inserire la chiavetta per cominciare a navigare. Una volta attivata la fibra si potrà iniziare a utilizzare il servizio regolarmente.

La sicurezza della fibra Vodafone V-MAX

La scelta della fibra Vodafone V-MAX non si rivela conveniente solamente dal punto di vista economico e prestazionale. Ricordiamo infatti che la rete raggiunge una velocità di 2,5 Gbps, ideale per praticamente qualsiasi tipologia di utilizzo ed esigenze, anche le più complesse. Anche affidabilità e sicurezza però, sono al top. Entrambi i piani tariffari proposti da Vodafone infatti, includono anche l’importante servizio Digital Privacy&Security.

Il problema della sicurezza online è sempre più sentito, sia in ambito privato che aziendale. Ma se da una parte c’è la consapevolezza di come navigare sicuri debba essere una priorità, dall’altra molto spesso si sottovalutano (o semplicemente non si conoscono) le azioni da mettere in campo per una corretta prevenzione. Tale servizio è in grado di proteggere gli utenti da virus, sottrazione di dati personali, furti di identità, e altro ancora.

Ma cosa fa nel dettaglio questo servizio? Grazie a Digital Privacy&Security è possibile proteggere la propria identità online. Un attento monitoraggio e-mail infatti, è in grado di informare se i propri dati personali sono stati esposti a violazioni. Nei dati personali sono inclusi nomi utente, password ma anche numeri di carte di credito abbinate all’indirizzo inserito.

Digital Privacy&Security è in grado di bloccare siti web contraffatti e malevoli, ma anche di ridurre la diffusione di virus e malware, proteggendo da qualsiasi tipo di contenuto dannoso i dispositivi. In questo discorso sono da includersi anche le tanto temute e-mail di pishing che spesso fanno cadere nella trappola le persone meno attente al fattore della sicurezza.

Molto importanti sono le opzioni che permettono di proteggere i propri figli da qualsiasi rischio legato alla navigazione Internet. Attraverso il Parental Control infatti, è possibile bloccare i siti internet non idonei ai più piccoli, ma anche di mettere in pausa l’utilizzo del web in precise fasce orarie come quelle notturne, impostando una sorta di ora della buonanotte. In altre parole si otterrà la sicurezza di sfruttare solamente la parte “buona” di internet.