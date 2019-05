Fazio dà appuntamento a Salvini alla prossima stagione, nonostante le parole di Foa

Fabio Fazio non si dà per vinto. Il conduttore di Che Tempo Che Fa, infatti, ha lanciato un messaggio nella serata di ieri, rivolto direttamente al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Quest’ultimo, infatti, ha rinunciato ad andare ospite nella trasmissione di Raiuno perché, stando alle parole più volte pronunciate dal leader della Lega nei suoi comizi, lo stipendio del conduttore è troppo elevato. Ma Fabio Fazio, rammaricato per la sua assenza, lo ha invitato ad andare in trasmissione nella prossima stagione.

Fabio Fazio invita Salvini nella prossima stagione di Che tempo che fa

«Mi dispiace per la sua assenza – ha detto Fabio Fazio in un messaggio di un minuto andato in onda nel corso della puntata del 5 maggio -, confido in una prossima occasione. Sarebbe stato interessante consentire al pubblico di ascoltare le sue opinioni sull’Europa, sui recenti fatti di Napoli e naturalmente su tutta l’attualità politica, al di là dell’opinione che ha su di me. Spero di sentirlo nella prossima stagione».

“Abbiamo invitato più volte il Ministro Salvini, ma non abbiamo avuto una risposta formale. Al di là della sua opinione su di me, sarebbe stato interessante ascoltare le sue opinioni sull’Europa e sui fatti di Napoli.”@fabfazio sull’assenza di @matteosalvinimi a #CheTempoCheFa pic.twitter.com/GZr8KKPc6d — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 5, 2019

Le parole di Marcello Foa su Fabio Fazio

Insomma, Fabio Fazio è fiducioso. Non lo spaventano le parole che il presidente della Rai Marcello Foa ha riservato per lui dal festival di Dogliani: «Il compenso di Fazio è elevato al di sopra di qualsiasi valutazione di merito sugli ascolti. Che tempo che fa va in onda da 16 anni. È un format che non ha più quella carica innovativa che aveva all’inizio».

Detta così, sembra quasi la minaccia di una chiusura. Dal canto suo, Fabio Fazio fa leva sul contratto che ha stipulato con viale Mazzini e quindi si sente legittimato a dare appuntamento a Salvini alla prossima stagione. Il ministro, dai suoi comizi, continua ad accusarlo e a definirlo ‘comunista col Rolex‘. Cambierà opinione tra qualche mese?

FOTO: Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che Fa del 5 maggio