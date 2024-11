Tutti i difetti degli spot natalizi Coca-Cola generati con l’AI

Un grosso uomo vestito di rosso, con la sua barba irsuta e bianca, con il suo iconico cappello e quelle gote rosse che si stagliano sopra il suo viso rassicurante per grandi e piccini. È lui, Babbo Natale, il grande assente delle nuove pubblicità della bevanda più iconica e conosciuta al mondo. Ma è solo uno dei tanti “errori” presenti nei nuovi spot natalizi di Coca-Cola, interamente generati da strumenti AI (con un piccolo ritocco in post-produzione per correggere marchiani errori che l’intelligenza artificiale, per il momento, non è in grado di sistemare).

Ed è questo uno (ma non il solo) dei motivi che ha portato a una reazione negativa del pubblico di fronte a questa trovata di uno dei brand più iconici al mondo. Oltre alla mancanza di un Babbo Natale (se non quello disegnato sui camion) realistico, in tanti hanno sottolineato la mancanza di “calore”, con immagini fredde e stantie accompagnato da un ritmo incalzante che cancella ogni tipo di emozione riflessa dalla visione di uno spot che (girato con persone fisiche) era stato iconico nel 1995. Una percezione piuttosto evidente, guardando uno dei tre spot dell’intera campagna pubblicitaria natalizia di Coca-Cola per quest’anno.

Basta mettere a confronto queste immagini con quelle di quasi 20 anni fa per comprendere come l’intelligenza artificiale abbia completamente fallito nel suo obiettivo di coinvolgere il pubblico con uno spot emozionale.

I colori, seppur della stessa gamma, oggi sono più freddi e meno intensi. Le luci sullo sfondo, oggi, sono molto meno nitide e più confuse. Ma non c’è solamente questo: le “persone” che appaiono nello spot di quest’anno, sembrano essere sproporzionate rispetto al quadro della scena immortalata. E mentre oggi scorre tutto più velocemente, i personaggi delle “persone” sono molto meno fluidi.

Errori spot Coca-Cola, cosa manca con l’AI

Insomma, si vede immediatamente che non si tratta di immagini reali, così come è evidente negli altri spot della campagna dove appaiono animali palesemente artefatti. E manca Babbo Natale. Il grande protagonista delle campagne pubblicitarie natalizie di Coca-Cola non appare interamente. Si vede solamente una sua mano, piuttosto amorfa e poco reale.

A tutto ciò sommiamo i movimenti delle ruote dei camion, non in linea con il movimento stesso e quella freddezza che emerge anche sui volti – da cui non traspare alcuna emozione – dei personaggi AI che si susseguono lungo la carrellata di immagini.