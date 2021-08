EOLO: un nuovo tipo di connessione internet affidabile

Che siano problemi di infrastrutture o inefficienze delle aziende, i servizi che si dovrebbero occupare di portare la linea internet in casa sono nella maggior parte dei casi, degli insuccessi clamorosi. Dai contratti che garantiscono una velocità minima di connessione puntualmente disattesa, alla scarsa diffusione della fibra ottica nella maggior parte dei comuni italiani, fino alla pessima condizione delle classiche reti in rame, le aziende tradizionali di telefonia stentano a garantire un servizio efficiente. Contemporaneamente però, il progresso avanza e le esigenze di una buona connessione si moltiplicano. Per sopperire a questi inconvenienti, si sta facendo strada sul mercato EOLO, un nuovo competitor che sfrutta una tecnologia innovativa per tentare di migliorare le offerte wifi casa.

Che cos’è EOLO

EOLO è una società di telecomunicazioni italiana e internet provider con sede a Busto Arsizio (VA). La sua capacità innovativa è stata quella di sfruttare un nuovo sistema per offrire connessione internet ai suoi clienti senza l’utilizzo delle classiche linee ADSL con i cavi. La tecnologia di EOLO sfrutta le onde radio, cioè la Fixed Wireless Access (FWA), in modo da raggiungere con banda ultra larga anche quei luoghi in cui le infrastrutture non arrivano, cioè in quei comuni isolati in montagna o in territorio rurale dove nessuna azienda di telecomunicazioni ha mai pensato di investire seriamente rischiando un magro ritorno economico in termini di clienti. Nulla vieta di poter utilizzare questa tecnologia anche in città ben più fornite dal punto di vista infrastrutturale, dato che il servizio offerto da EOLO non ha nulla da invidiare nemmeno alla stabilità di connessione della fibra ottica che spesso non raggiunge i risultati sperati. Questo servizio basato sulle onde radio offre quindi un’ottima garanzia per chi ormai lavora da casa in smart working o frequenta corsi universitari in didattica a distanza. Inoltre, è utile anche per tutti coloro che conducono programmi in streaming su twitch o youtube o che semplicemente orbitano nel mondo del gaming e vorrebbero provare il nuovo servizio di cloud gaming, con il quale è possibile giocare online senza possedere fisicamente un gioco né una console, giocando quindi interamente in streaming.

Per questi servizi sarà sempre più necessaria una buona connessione, stabile e veloce, che EOLO è in grado di offrire.

La velocità di connessione

Proprio la velocità di connessione è il tema centrale. Le diverse compagnie che offrono questo servizio, tra cui Eolo in prima linea, possono offrire una velocità variabile tra i 20 mega e i 100. Seppure anche la fibra offra sulla carta prestazioni simili, la realtà è spesso diversa e numeri del genere si verificano raramente. In Italia, comunque, la fibra non è diffusa in maniera uniforme sul territorio e tutti coloro che non ne godono, solitamente in piccoli comuni lontani dai maggiori centri cittadini, si affidano ancora alle semplici linee in rame o al massimo ad un misto fibra-rame il cui massimo di velocità di connessione è proprio 20 mega. Quindi, se ancora la fibra regge il confronto con il sistema utilizzato da EOLO, la linea in rame o mista, perde su tutti i fronti. Senza considerare che anche il prezzo è conveniente, permettendo al cliente di risparmiare rispetto alla maggior parte degli altri Internet Providers.

Per i sistemi FWA, inoltre, il futuro sembra anche più roseo rispetto al sistema cablato della fibra. Mentre quest’ultimo necessita di maggiori manutenzioni sul territorio e di ammodernamenti periodici dei cavi, il sistema ad onde radio non ha questa esigenza, necessitando solo di installare un’antenna e direzionarla verso un ripetitore. L’imminente diffusione del 5G poi, porterà probabilmente anche ad un potenziamento ulteriore della velocità di rete, permettendo il sorpasso dei tradizionali sistemi basati sui cavi. Su quest’ultimo punto comunque, sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per poter decretare ufficialmente il superamento della fibra ottica.

Offerte wifi casa di EOLO

Le offerte internet a banda ultralarga per le abitazioni sono principalmente due. La prima, “EOLO più”, è quella convenzionale a partire da 24,90€ al mese e garantisce una media di 30 Mb/s, chiamate illimitate, router e assistenza entro 3 minuti. A questo modello base possono essere aggiunti fino a tre ulteriori servizi dal costo di 5€ ciascuno.

Con il pacchetto opzionale riservato all’intrattenimento, si otterrà streaming e gaming ad alta velocità su più dispositivi, un router EVO più efficiente dedicato ai servizi streaming, un IP statico pubblico indispensabile per il gaming e dodici mesi di Playstation Plus, il servizio di abbonamento casa Sony per i possessori di console PlayStation che permette di giocare online e avere titoli gratuiti ogni mese.

Il secondo servizio associabile all’offerta di EOLO è pensato per lo smart working e alla didattica a distanza. Questo fornisce infatti il pacchetto Microsoft office per 12 mesi e il router EVO dedicato a questa attività..

La terza opzione è quella ideata per la sicurezza del cliente. Quest’ultima dota la connettività di un antivirus e un parental control per i bambini.

Il secondo tipo di offerta è denominata “EOLO QuandoVuoi” ed è una soluzione concepita per esigenze di massima flessibilità. Consiste nell’eliminazione di un canone mensile fisso sostituito con ricariche in base al tempo di navigazione. Si può infatti pagare pochi euro e attivare la connessione per 2 giorni, 1 settimana, 2 settimane o 3 mesi. Si tratta di un servizio ideale se si hanno brevi esigenze di connessione in seconde case o abitazioni per le vacanze.

Ogni offerta prevede una verifica preventiva ed una stima della velocità che si potrà raggiungere una volta installata l’antenna e attivato l’abbonamento che comunque, è possibile annullare senza ulteriori costi fino a 14 giorni dall’attivazione del contratto.

Insomma, EOLO offre un servizio da tenere d’occhio perché ha molte potenzialità per chi si trova spesso con problemi di connessione e necessita di qualità e affidabilità. Una valida scelta da prendere in considerazione.

Articolo sponsorizzato