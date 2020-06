Ci sarà un ‘Balotelli’ al GF Vip

L’ok per far partecipare Enock Barwah al GF Vip doveva arrivare da suo fratello Mario Balotelli che non sta attraversando un momento bellissimo. Ma il bomber dinanzi alla volontà del fratello minore che adora, dopo un primo tentennamento ha dato l’ok definitivo. Enock Barwuah al Gf Vip, ma non sarà l’unico parente di un personaggio famoso a varcare la porta della Casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE > Iannone e Cristina Buccino: è amore

Oltre a Enock Barwuah al Gf Vip, come rivela in esclusiva Giornalettismo, nella nuova edizione del reality che ha fatto la storia della televisione italiana ci sarà anche un altro ‘parente’ famoso… o se volete figlio d’arte.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Enock Barwuah)