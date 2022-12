Twitter ha sospeso @ElonJet, l’account che tracciava gli spostamenti del jet privato di Elon Musk

L'account è stato sospeso oggi nonostante Musk avesse dichiarato appena un mese fa che non lo avrebbe eliminato per dimostrare il suo impegno per garantire la libertà di espressione

@ElonJet, l’account Twitter che tracciava i movimenti del jet privato di Elon Musk utilizzando dati pubblici, è stato sospeso dalla piattaforma. A novembre Musk aveva scritto in un tweet che l’account in questione era un «rischio diretto per la sicurezza personale» ma che non lo avrebbe sospeso proprio perché si stava impegnando per garantire la libertà di espressione su Twitter, che ha acquistato a fine ottobre.

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Non è chiaro cosa abbia spinto Musk o i dirigenti di Twitter a prendere questa decisione. I post di @ElonJet vengono pubblicati anche su Instagram e Facebook, dove sono tuttora visibili e in nessuno degli account sembrano esserci elementi sospetti che possano aver determinato questa decisione. Gli ultimi post dell’account su Instagram e Facebook risalgono a ieri e riportano che il jet di Musk era atterrato a Los Angeles dopo un volo di 48 minuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elon Musk’s Jet (@elonmusksjet)

La storia di @ ElonJet

Jack Sweeney, che ha creato e gestisce l’account, aveva comunicato su Twitter che alcune restrizioni erano state applicate al suo account su Twitter. Sweeney aveva pubblicato anche uno screenshot di un presunto messaggio inviato sul canale aziendale di Twiter su Slack da Ella Irwin, a capo del settore trust and safety (fiducia e sicurezza) dell’azienda, in cui chiedeva al suo team di «applicare un pesante filtro di visibilità» all’account.

Screenshots show Ella Irwin VP at Twitter Trust and Safety requesting elonjet to have heavy VF (visibility filtering) pic.twitter.com/ehHJpo4zQR — Jack Sweeney (@JxckSweeney) December 11, 2022

Non è chiaro se questo messaggio sia reale o meno ma alcuni utenti hanno confermato il fatto che l’account fosse più difficile da trovare attraverso la ricerca o nei suggerimenti. Oggi Sweeney ha scritto su Twitter che l’account è stato sospeso.

Well it appears @ElonJet is suspended. — Jack Sweeney (@JxckSweeney) December 14, 2022

Sweeney aveva riferito al New York Times che Musk lo aveva contattato a novembre dello scorso anno offrendogli una somma di denaro affinché cancellasse il suo account sostenendo anche in quel caso che rappresentasse un rischio per la sua sicurezza.