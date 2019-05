Emma Bonino è fortemente delusa dal risultato delle elezioni europee di questa notte. +Europa ha superato di pochissimo il 3% delle preferenze, eppure secondo la leader «siamo stati gli unici ad affrontare i temi alla base di queste elezioni». A mancare, secondo Bonino, è stata un confronto sui temi europei: gli avversari hanno concentrato il dibattito sull’Italia, dando delle false percezioni. E ora, continua Bonino, come minimo bisognerebbe fare un rimpasto del governo.

Elezioni Europee, la delusione di Emma Bonino: «Sono molto preoccupata»

Al Corriere della Sera Emma Bonino dice che i conti sono stati fatti sull’Italia e non sull’Europa e che «adesso i conti non tornano». Gli italiani si sono fatti gettare fumo negli occhi e non hanno realizzato che «votando Luigi Di Maio e Matteo Salvini» si votano due schieramenti che «siederanno ai lati estremi del Parlamento Europeo». I due vicepremier non avrebbero fatto granché a livello di interlocuzioni europee, continua Bonino, evidenziando come Salvini abbia soltanto «visitato con grande entusiasmo un muro con il filo spinato» e come Di Maio dal canto suo abbia incontrato non Macron, ma i gilet gialli.

Emma Bonino dice di essere «molto preoccupata» perché le tematiche “principe” di Matteo Salvini e Giorgia Meloni siano «difendere le nostre frontiere, magari con un blocco navale». Posizioni poco “europeiste” e molto concentrate sull’Italia. E proprio in Italia adesso bisognerebbe «come minimo» andare ad un rimpasto, incalza Emma Bonino nell’intervista del Corriere della Sera, sottolineando che andare a votare «non è possibile», o almeno non in tempi stretti: «Non si può certo in estate con le famiglie sotto gli ombrelloni e le perone con le pinne e gli occhiali».

