Italia Si ha riscosso un grande successo nella sua puntata speciale in onda domenica scorsa, ma solo una sola puntata di sospensione torna Domenica In. Mara Venier era stata in collegamento con Marco Liorni partecipando allo speciale molto seguito dagli italiani (oltre il 19% di share), ma ha deciso di tornare in pista come ha spiegato all’Ansa già da domenica prossima su Rai 1:

“Abbiamo deciso di proseguire d’intesa con l’azienda. Sarà una puntata diversa, senza nessuno in studio, qualche ospite da remoto, ma non sappiamo nulla, stiamo facendo le riunioni telefoniche oggi, per metter a punto la scaletta.Al momento siamo io e il mio direttore (Stefano Magnanensi) di orchestra senza band. Credo sia giusto, tutto lo staff è dotato di mascherine, guanti e si attiene alle norme igienico sanitarie”.

Mara Venier poi racconta un curioso retroscena sulla puntata di Domenica In cancellata di domenica scorsa:

“Pensi che io domenica scorsa ne avevo una decina di ospiti compreso Sileri (vice ministro della salute già ospite in altre trasmissioni Rai risultato positivo) che solo sabato per citarne uno si è scoperto positivo, per fortuna era già in quarantena, ma confesso lo spavento c’è stato, lo scoprivo lunedì. Comunque per questa domenica qualcosa ci inventeremo il pubblico ha bisogno di un po’ di leggerezza, di distrarsi da casa, ce la metterà tutta la vostra zia Mara, ve lo prometto”.

Dunque Mara Venier ha deciso di tornare nel suo studio pur senza ospiti, magari riproporrà la formula di Italia Si contattando da remoto gli ospiti a casa. D’altronde la zia più famosa della tv pubblica non riesce a stare senza il suo pubblico e magari un po’ di leggerezza potrà soltanto fare bene agli italiani in tempo di coronavirus.