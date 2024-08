La crescita costante di Disney+ in Italia

Si tratta dell'unica piattaforma VoD (Video on Demand) che continua a crescere sia per numero di utenti unici mensili, sia per ore di permanenza in app

Se i numeri delle principali piattaforme OTT che offrono (a pagamento, tramite abbonamento) Video on Demand, iniziano a mostrare i primi segnali di una flessione in italia, c’è una realtà che – pur senza picchi – continua a crescere nel corso degli anni. Non tanto per quel che riguarda il numero degli abbonamenti, ma per due parametri che sono fondamentali per comprendere al meglio se un prodotto digitale funziona e ha presa sul mercato. Parliamo di Disney+, il servizio di film (anche corti) e serie tv che offre ai telespettatori i contenuti di Disney, Pixar, Marvel, National Gegraphic e Star.

LEGGI ANCHE > Gli italiani continuano ad apprezzare le piattaforme OTT?

Come abbiamo già fatto per le altre piattaforme prese in esame (Netflix, Prime Video, Dazn e Now TV), anche per quel che riguarda Disney+ prenderemo in esame i numeri e i parametri presi in considerazione da Agcom nel report dell’Osservatorio sulle Comunicazioni relativo al primo trimestre del 2024.

Come si evince dall’istogramma sugli utenti unici mensili (con una media da inizio anno), vediamo come Disney+ sia passata dai 2,4 milioni del marzo 2021 ai 3,8 del mese di marzo di quest’anno. Nessun picco, ma una crescita costante certificata anche dai numeri del 2022 e del 2023. Dunque, mentre gli altri “balbettano”, la piattaforma della Disney continua a crescere.

Disney+ cresce in Italia, i numeri del successo

I numeri positivi non riguardano solamente il numero di utenti unici mensili. Si registra una crescita – costante, anche in questo caso – anche per quel che riguarda l’altro parametro preso in esame dall’analisi dell’Osservatorio sulle Comunicazioni di Agcom (che, ricordiamolo, si basa sui dati raccolti da Comscore): il tempo di permanenza/navigazione sull’app/piattaforma.

Anche in questo caso, notiamo una notevole crescita, soprattutto nell’ultimo anno, raggiungendo quota 11 milioni di ore (nel trimestre gennaio-marzo 2024) rispetto ai 4,9 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. A differenza del numero di utenti unici, questo andamento è stato un po’ ondivago nell’anno, ma si tratta della piattaforma OTT che offre servizi VoD a essere cresciuta maggiormente rispetto alle altre.