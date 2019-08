Salvini aveva detto a Di Maio di «non morire renziano»

"Gli avevo detto di diventare premier per non morire renziano"

Dopo aver stravolto la realtà sulla crisi di governo, Matteo Salvini rincara la dose contro il governo che sta per formarsi a trazione Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Intervistato da Il Corriere della Sera, il leader della Lega è tornato a parlare del tentativo di nuovo accordo tra il Carroccio e i pentastellati: una trattativa che avrebbe previsto l’allontanamento di Giuseppe Conte e un Luigi Di Maio alla guida del governo. Una proposta che, come detto ieri nella sala stampa del Quirinale dallo stesso leader politico M5S, è stata rispedita al mittente. Un rifiuto che non è piaciuto a Salvini che ha parlato di un Di Maio renziano.

«A differenza di altri, quando noi diciamo ‘mai con il Pd, mai con quelli di Bibbiano e di Banca Etruria’, poi è proprio così – ha detto Matteo Salvini nella sua intervista al Corriere della Sera -. Gli abbiamo detto che aveva una scelta per non morire renziano: sei il primo partito, fai il premier». Alla fine, però, sembra che a vincere la battaglia su questo campo sia stato il Di Maio renziano e non quello che avrebbe potuto prendersi Palazzo Chigi su spinta della Lega.

Salvini e il Di Maio renziano

I retroscena delle ultime settimane, in realtà, mostrano come l’ipotesi paventata dalla Lega sia stata solamente un tentativo in extremis per evitare la formazione di una maggioranza alternativa in Parlamento. I calcoli sbagliati, fatti dallo stesso Matteo Salvini nei giorni che hanno preceduto la crisi di governo – avviata e portata a termine da lui stesso – hanno creato questa situazione che è arrivata fino alla possibilità concreta di un Conte-2 con un Esecutivo alternativo.

Conte ancora nel mirino

E proprio su Giuseppe Conte si sposta il nuovo attacco: «Dire che è organico al Pd è dire poco. Ed è questo l’incredibile – ha proseguito Salvini -. Se il Pd strappa anche il vicepremier, è un filotto mai visto: hanno tutto dopo aver perso tutte le elezioni. Con un governo che grida vendetta persino in confronto a quello di Monti. Capisco bene che i dem siano preoccupati dal voto su Rousseau. Mi chiedo: da quando il nostro governo ha smesso di funzionare? La risposta è: da quando Conte ha avocato tutto a Palazzo Chigi. Ha accentrato i dossier su di sé e tutto si è bloccato: codice degli appalti, autonomia, giustizia, riforma fiscale. Persino il turismo e le adozioni».

