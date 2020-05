David di Donatello in streaming, premio speciale a Franca Valeri

Dopo il rinvio dello scorso 3 aprile a causa dell’emergenza coronavirus il David di Donatello 2020 si svolgerà regolarmente il prossimo 8 maggio. Nonostante sia la 65ª edizione a causa della delicata situazione che stiamo vivendo non ci sarà il consueto red carpet e la cerimonia presso gli studi Dear. La diretta su Rai 1 si svolgerà come da programma con la diretta di Carlo Conti, che si collegherà in streaming con i candidati (tutte le nomination) e comunicherà i vincitori.

Nelle ultime ore si è aggiunta alla lista dei premia anche Franca Valeri, che riceverà il David Speciale 2020 nel corso della 65a edizione dei Premi David di Donatello. Lo annuncia Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano:

“Franca Valeri è un’icona dello spettacolo e della cultura italiana, tra radio e cinema, teatro e tv, finora mai candidata o premiata al David di Donatello. Eppure, con un lampo unico di creatività, è stata proprio lei ad aver letteralmente rivoluzionato la comicità e l’immagine femminile dal secondo dopoguerra con l’invenzione di personaggi simbolo come La Signorina Snob, la sora Cecioni, Cesira la manicure. L’ironia scorrettissima, il tratto rapido, il soprassalto linguistico e surreale sono i suoi strumenti per raccontare le tante identità femminili in mutazione. La sua visionaria intelligenza è un patrimonio del nostro Paese”.

Tra coloro che hanno già confermato la presenza via streaming ci sono i candidati al miglior attore Pierfrancesco Favino e Alessandro Borghi, le candidate come miglior attrice Jasmine Trinca e Valeria Golino, oltre al candidato come miglior attore non protagonista Roberto Benigni da cui tutti si aspettano un discorso particolare in caso di vittoria. Non ci resta che attendere venerdì per scoprire chi tra i candidati si aggiudicherà i David Di Donatello, con Il Traditore e Il Primo Re grandi favoriti per la categoria miglior film.