La 65ᵃ edizione dei Premi David di Donatello si terrà il prossimo 8 maggio. Inizialmente la kermesse che assegna gli Oscar del cinema italiano era prevista per il 3 aprile ed era stata spostata al 3 maggio. In questo momento ci troviamo ancora in una fase di lockdown per il paese, pertanto è arrivato un nuovo slittamento all’8 maggio. Non sappiamo ancora quali saranno le mosse del Presidente del Consiglio, ma ormai sembra chiaro che la fase 2 dovrebbe partire dal 4 maggio per cui dovrebbe essere permesso lo svolgimento della cerimonia nella nuova data.

L’annuncio è arrivato tramite una nota stampa firmata da Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Non sappiamo ancora in che modo la kermesse si svolgerà e quali ospiti potranno essere presenti. Sicuramente l’organizzazione nei prossimi giorni fornirà ulteriori dettagli sullo svolgimento della serata di gala, anche perché nel comunicato non è indicato altro rispetto alla nuova data. La conferma dei David di Donatello potrà comunque rappresentare idealmente un momento di luce e speranza per uno dei settori più colpiti a livello economico dall’emergenza coronavirus.

I David di Donatello 2020 saranno trasmessi in diretta in prima serata su RAI 1 e sarà condotto da Carlo Conti.