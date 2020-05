Netflix continua pesantemente ad investire negli originali italiani e dal 10 giugno arriva Curon, la nuova serie prodotta da Indiana Production è girata in Alto Adige. Una location davvero suggestiva che abbiamo visto spesso protagonista sul piccolo schermo, ma che qui farà da cornice ad un supernatural drama davvero affascinante.

Nel Key Art e nelle prime immagini è evidente l’atmosfera della serie in cui mistero, leggenda e realtà si fondono per dare vita ad un racconto capace di trasportare gli spettatori in un incredibile viaggio alla scoperta di se stessi e della propria identità. Un percorso in cui non tutto è come sembra; anche sotto la superficie di quello che conosciamo si nascondono inquietanti misteri.

La vera protagonista come detto sarà la location, la cittadina di Curon vicino Bolzano e la sua leggenda del paese sommerso. Il paese è letteralmente scomparso nel 1950, quando le due località di Resia e Curon vennero allagate e spazzate via dalle acque di un bacino artificiale. La chiesa del campanile è risalente al XIV secolo e d’estate può essere ammirata interamente, mentre d’inverno il lago si ghiaccia e le persone possono arrivare al centro dove sorge il campanile. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ha in serbo la serie Netflix, che renderà questa piccola leggenda del paese sommerso famosa in tutto il mondo trascinando a Curon tanti nuovi turisti.

La trama di Curon

Anna è appena tornata a Curon, sua città natale, insieme ai suoi gemelli adolescenti, Mauro e Daria. Quando Anna scompare misteriosamente, i ragazzi dovranno intraprendere un viaggio che li porterà a svelare i segreti che si celano dietro l’apparente tranquillità della cittadina e a trovarsi faccia a faccia con un lato della loro famiglia che non avevano mai visto prima. Scopriranno che si può scappare dal proprio passato ma non da se stessi.

I protagonisti della serie sono: Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico(Miki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas).

La serie, in 7 episodi, è diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci. La scrittura è affidata a Ezio Abbate come head writer insieme agli autori Ivano Fachin, Giovanni Galassi, e Tommaso Matano.