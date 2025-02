La Crypto Art è una nuova modalità d’arte basata sul possesso esclusivamente digitale di un’opera attraverso una particolare firma virtuale unica e irripetibile. Grazie alla tecnologia degli NFT (non-fungible tokens) e alla Blockchain, la Crypto Art sta rivoluzionando il mondo dell’arte, offrendo un’alternativa digitale alle tradizionali opere d’arte fisiche. Si tratta di una forma sempre più di tendenza, soprattutto in un momento in cui il metaverso sembra rappresentare una delle direttrici verso cui si sposterà e si orienterà il mondo del digitale. Anche chi, tradizionalmente, non è legato all’universo del web sta cercando una strada attraverso le opere d’arte NFT. Si pensi a Donald Trump che, recentemente, ha lanciato persino una seconda collezione di suoi NFT.

Tuttavia, il mondo degli NFT, recentemente, si deve scontrare con il più grande e più imminente investimento delle aziende che si occupano di digitale. Queste ultime, infatti, sono sempre più orientate a sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale che, per quanto riguarda il mondo dell’arte, sta esplorando strade diverse (basti pensare al ruolo di Midjourney o di Stable Diffusion) e più immaginifiche. Non è un caso che, secondo un report di Deloitte sul tema, già nel 2022, i volumi di compravendita degli NFT sono crollati del 60,1% rispetto al mese precedente. Un dato incredibile se si pensa che soltanto pochi mesi prima un’opera d’arte creata con la tecnologia NFT (e firmata dall’artista Beeple) aveva sfiorato il valore record di 70 milioni di dollari, in un’asta di Christie’s. Insomma, la tecnologia – nonostante abbia fortemente condizionato il settore della crypto art – sembra essere entrata decisamente in crisi, superata già da nuove tendenze nell’ambito digitale.

NFT e Blockchain: la tecnologia dietro la Crypto Art

La tecnologia degli NFT e della Blockchain è stata, come detto, fondamentale per la Crypto Art. Gli NFT sono token unici e non intercambiabili che permettono di tracciare la proprietà, il numero di copie in circolazione e l’unicità di un’opera digitale. La Blockchain, invece, è un sistema di registrazione delle transazioni che garantisce la sicurezza e la tracciabilità delle opere digitali, assicurando la loro autenticità e valore commerciale.

La presenza di un NFT associato a un’opera d’arte digitale garantisce l’autenticità e il valore dell’opera stessa. Ogni NFT ha una firma digitale unica e irripetibile che permette di distinguere l’opera originale dalle eventuali copie. Grazie alla Blockchain, è possibile verificare la provenienza, la proprietà e la cronologia delle transazioni dell’opera, rendendo impossibile la contraffazione e assicurando la proprietà morale dell’artista e la proprietà attuale del detentore dei diritti in relazione all’unicità dell’opera.

Artisti e NFT più famosi

Nel mondo della Crypto Art, alcuni artisti e NFT hanno raggiunto notorietà e successo. Tra gli artisti più famosi nel campo della Crypto Art troviamo Beeple (al secolo Mike Winkelmann), che ha venduto un’opera digitale intitolata “Everydays: The First 5000 Days” per 69,3 milioni di dollari tramite un’asta organizzata da Christie’s. Altri artisti noti nel settore includono Pak, Trevor Jones e José Delbo. Tra gli NFT più famosi, oltre all’opera di Beeple, troviamo il “CryptoPunk #7804”, venduto per 7,6 milioni di dollari, e “CryptoPunk #3100”, venduto per 7,58 milioni di dollari.

Per acquistare, vendere e scambiare opere d’arte digitali basate su NFT, sono nate diverse piattaforme online specializzate nel mercato della Crypto Art. Tra le più popolari e conosciute troviamo SuperRare, Foundation, Rarible, OpenSea e Nifty Gateway. Questi siti offrono un ambiente sicuro e affidabile per gli artisti e i collezionisti, permettendo loro di creare, vendere e acquistare opere d’arte digitali sotto forma di NFT, garantendo al contempo la proprietà e l’autenticità delle opere.

Vantaggi della Crypto Art per artisti e collezionisti

La Crypto Art offre numerosi vantaggi sia per gli artisti, sia per i collezionisti. Per gli artisti, la possibilità di creare opere d’arte digitali uniche e tracciabili attraverso gli NFT e la Blockchain permette di proteggere la proprietà intellettuale e di guadagnare una percentuale su ogni vendita futura dell’opera. Inoltre, la natura digitale della Crypto Art apre nuove opportunità creative, consentendo agli artisti di esplorare nuove forme d’espressione e di interazione con il pubblico.

Per i collezionisti, la Crypto Art offre la possibilità di acquisire opere d’arte digitali autentiche e uniche, con la certezza della loro provenienza e del loro valore. Grazie alla tecnologia degli NFT e della Blockchain, i collezionisti possono essere sicuri dell’autenticità delle opere acquistate e delle loro transazioni, facilitando la compravendita e la condivisione delle opere nel mercato digitale.

Nonostante i numerosi vantaggi e l’innovazione portata dalla Crypto Art, vi sono anche alcune sfide e critiche. Una delle principali preoccupazioni riguarda l’impatto ambientale della tecnologia Blockchain, poiché le operazioni di mining e le transazioni richiedono una notevole quantità di energia elettrica, contribuendo all’aumento delle emissioni di CO2. Tuttavia, alcune piattaforme e progetti stanno cercando di affrontare questa problematica attraverso l’utilizzo di Blockchain più sostenibili e l’adozione di meccanismi di compensazione delle emissioni di carbonio.

Un’altra critica riguarda la natura effimera e volatile del mercato della Crypto Art, con fluttuazioni di prezzo e popolarità che possono rendere incerto il valore delle opere d’arte digitali nel lungo termine. Inoltre, la rapida crescita del mercato degli NFT e della Crypto Art ha portato a una saturazione di opere e artisti, rendendo difficile per gli artisti emergenti farsi notare e per i collezionisti distinguere tra opere di valore e quelle di minore importanza.

Nonostante le sfide e le critiche, la Crypto Art ha dimostrato di avere un impatto significativo nel mondo dell’arte e della tecnologia, attirando l’attenzione di artisti, collezionisti e investitori. Il futuro della Crypto Art, tuttavia, è decisamente incerto: potremmo sicuramente assistere a ulteriori progressi tecnologici che potrebbero migliorare la qualità, l’interattività e l’esperienza offerta dalle opere d’arte digitali. Ma la vera domanda è se ci saranno gli investimenti e le possibilità, da parte delle aziende, di investire su queste eventuali innovazioni.

Il mondo della Crypto Art sicuramente ha fornito uno spunto e una applicazione interessante per una tecnologia come quella dell’NFT, ma – dall’altra parte – non ha fatto altro che gonfiare una bolla speculativa (soprattutto per quelli che pensavano di imbattersi in un investimento facile), pronta a essere sostituita dalla novità successiva (e dalla conseguente bolla speculativa che si verrà a creare). Gli NFT e la blockchain – che potevano essere garanzia di originalità, ad esempio, anche nel settore dell’editoria e delle news (o nel mondo dell’università e della ricerca accademica) – sono invece stati impiegati in un settore diverso, probabilmente non il migliore campo di applicazione. La crypto art è stata prima fortemente incentivata. Ma adesso c’è il rischio che venga gradualmente abbandonata.