Il crollo del pubblico dei telegiornali

Nel monografico di oggi, abbiamo analizzato due aspetti dell’informazione in Italia che risultano essere in crisi: l’informazione cartacea, come noto, è in un calo nel numero delle vendite da anni, ma anche quella online sta prendendo una china preoccupante. E la televisione sta messa meglio? Assolutamente no: si segnala anche una crisi per quel che riguarda gli ascolti dei telegiornali. I Tg, dunque, sono passati dall’essere “istituzione” a uno strumento sempre meno informativo per gli italiani.

I dati della crisi telegiornali sono scritti nero su bianco nell’ultimo report dell’Osservatorio sulle Comunicazioni di Agcom, basato sui dati Auditel relativi al primo trimestre del 2024. La maggior parte dei TG ha perso – alcuni in maniera esponenziale, con una tendenza che prosegue da anni – pubblico.

Il grafico mostra l’andamento dell’audience dei telegiornali. Ovviamente il dato iniziale è “viziato” dal particolare momento storico: era il marzo 2020 e moltissimi italiani erano collegati alla televisioni per avere informazioni relative alla diffusione del SARS-CoV-2 e alle misure per contenere la pandemia da Covid-19. Ma il calo anche rispetto agli anni precedenti è consistente. Agcom, infatti, sottolinea che:

«Venendo agli ascolti delle edizioni dei principali telegiornali nazionali nel primo trimestre 2024 le edizioni serali (fascia oraria 18:30-20:30) mostrano, rispetto al 2023, una riduzione di circa 750 mila ascolti (da 17,30 a 16,55 milioni di spettatori)».

Ma in calo, seppur più lieve, si registra anche per le edizioni in onda tra le 12 e le 14.30. Dunque, una conclamata crisi dei telegiornali, con il pubblico che preferisce informarsi altrove (non sui giornali, visti i dati) o non informarsi.

Crisi telegiornali, i numeri in calo per tutti i TG

Questi numeri mostrati nel grafico, sono la somma dei singoli risultati delle edizioni di ogni singolo TG di ogni singola emittente. E c’è una sola testata ad avere il segno più rispetto alle precedenti rilevazioni.

Impressionante il calo dei telegiornali in onda sulla televisione pubblica (soprattutto Tg1 e TG2), ma anche quelli di Mediaset non possono festeggiare. Solo il Tg4 dell’ora di pranzo segna un lieve aumento rispetto al primo trimestre del 2023. Nonostante il calo di audience rispetto al mese di marzo 2020, il telegiornale cresciuto maggiormente rispetto al 2023 è il Tg La7. Sia nell’edizione diurna che in quella serale.