Se Il Corriere della Sera chiede ai lettori di raccontare il giorno più bello del 2020

Una richiesta ai lettori che, però, appare indelicata e non è stata del tutto apprezzata (per usare un eufemismo) dagli utenti social. Il Corriere della Sera, nella mattina di mercoledì 3 dicembre 2020, ha pubblicato sulla propria pagina Twitter un sondaggio che non è piaciuto. Si chiede ai lettori di raccontare la loro migliore giornata del 2020. Insomma, per qualsiasi altro anno sarebbe stata una mossa non giudicabile, ma vista la situazione appare alquanto inopportuno.

«Quale è stato il giorno più bello del vostro 2020? Raccontateci tutto», si legge nel profilo Twitter de Il Corriere della Sera. Insomma, si chiede di raccontare (nello spazio di un tweet) quel giorno più bello di quest’ultimo anno. Un anno in cui ci sono veramente pochi lieti eventi da ricordare e anche quelli migliori sono stati inevitabilmente condizionati dalla situazione di emergenza sanitaria legata al Covid.

Quale è stato il giorno più bello del vostro 2020? Raccontateci tutto https://t.co/NhParmtz1I — Corriere della Sera (@Corriere) December 3, 2020

Corriere sondaggio giorno migliore 2020, una richiesta non piaciuta

Ma queste sono state le reazioni da parte degli utenti.

Quando hanno pubblicato i dati sulle vendite dei quotidiani, per qualche minuto ho provato sollievo.

(voi poco) — Svero 🇮🇹 (@Svero__) December 3, 2020

Concordo:ci vuole un tatto ed un acume giornalistico di grande spessore per pensare ad un articolo del genere in questo periodo. Un modo per trovare del buono anche in un anno del genere?Sì, certo,ma lo si poteva fare in tutt’altro modo visto che pochi hanno bei ricordi del 2020. — A_5170 (@A_5170) December 3, 2020

e’ uno scherzo? — Clemente Mimun (@cjmimun) December 3, 2020

Corriere sondaggio giorno migliore 2020, c’è chi dice sì

Ovviamente non tutti hanno contestato questa scelta da parte del Corriere della Sera e hanno raccontato le loro storie di questo tremendo anno. Ma in tanti hanno giudicato di cattivo gusto questo sondaggio.

