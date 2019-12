Perché si parla dell’influencer Christina Bertevello e del pestaggio di un coetaneo

Un piccolo caso di cronaca che sta in qualche modo facendo discutere il mondo degli influencer del web e i loro fan. A finire sotto ai riflettori è Christina Bertevello, una youtuber di Varese che vanta un seguito di 600mila followers su Instagram. Secondo le indagini condotte dai carabinieri di Gallarate sarebbe stata coinvolta nel pestaggio di un coetaneo.

Christina Bertevello coivolta in un fatto di cronaca

Visualizza questo post su Instagram Seguitemi su tik tok 😂 @christinabertevello Un post condiviso da Bada$$ B Christina Bertevello (@christina.bertevello) in data: 6 Dic 2019 alle ore 12:11 PST

L’operazione ha coinvolto in tutto quattro persone. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il motivo del presunto pestaggio sarebbe stata la sottrazione della cifra di 800 euro. La vittima del pestaggio, che sarebbe stata legata a un albero, avrebbe sottratto la somma di denaro al fidanzato della influencer Christina Bertevello. In tre, tra cui la stessa ragazza di 23 anni, avrebbero raggiunto poi la vittima del pestaggio per chiedergli di restituire la cifra sottratta. Il gesto violento si sarebbe verificato proprio all’interno di questo contesto e di questa situazione.

Le misure previste per tutti e quattro i giovani coinvolti nella vicenda sono state: arresti domiciliari per il fidanzato di Christina Bertevello e per un conoscente 24enne, obbligo di firma per la stessa Christina e per un altro amico marocchino. Al momento, non c’è stato alcun commento da parte della influencer che ha un seguito importante anche sul suo canale YouTube e, da qualche giorno, anche su Tik Tok.

Christina Bertevello è nota per l’attività sui social network. Oltre ai post nel settore del beauty, l’influencer ha anche realizzato videoclip musicali e altri video in cui danza.