Torna questa sera in prima serata su Rai 2 il talk show Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, che per la terza settimana andrà in onda senza pubblico e con un “Tavolo” anche nel preserale, partire dalle 19.40, che vedrà protagonisti il Mago Forest, Ale e Franz e Gigi Marzullo. Tra gli ospiti della puntata invece tanti personaggi legati all’emergenza coronavirus, ma anche come sempre personalità del mondo dello spettacolo.

Nella puntata di questa sera Fabio Fazio a Che tempo che fa ospiterà l’Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il virologo Roberto Burioni, il presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, il direttore di Rai News Antonio Di Bella e gli inviati di Rai News Iman Sabbah da Parigi e Rino Pellino da Berlino dato che in Francia e Germania il coronavirus sta arrivando a numeri importanti.

Per quanto riguarda lo spettacolo spazio a Christian de Sica e Carlo Verdone che ricorderanno Alberto Sordi dato che il film andrà in onda il 24 marzo su Rai 1 e non solo ad aprile. Per lo sport ospite la campionessa di sci Federica Brignone, poi spazio al giornalista Giampiero Mughini e alla cantante Elodie, che si esibirà live con il brano “Andromeda” presentato all’ultimo festival di Sanremo.

Che tempo che fa, il tavolo della seconda parte

Seconda parte di puntata con il classico tavolo composto da Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e il giovane cantautore vincitore di Sanremo Nuove Proposte Leo Gassmann.