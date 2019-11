Il sindaco di Messina Cateno De Luca posta le regole di un gruppo di mamme

Cateno De Luca è diventato, nel 2018, sindaco di Messina. Personaggio sui generis (si ricorda quella volta in cui si presentò vestito soltanto della bandiera della Trincria), noto per diverse imprese da quando è primo cittadino della città sullo Stretto, adesso il sindaco si è reso protagonista di un altro fatto discutibile.

Cateno De Luca e la pubblicità al gruppo delle mamme

Sulla sua pagina Facebook, infatti, a corredo di una foto scattata insieme ad alcune mamme che indossano la t-shirt con la scritta Prima di tutto mamme, compare quello che sembra essere il regolamento di un gruppo privato tutto al femminile. Dopo un generico accenno di sostegno al gruppo delle mamme, infatti, si può leggere:

Ciao a tutte.. Ci presentiamo..Questo gruppo è nato per scambiarci idee opinioni e consigli sui nostri figli e pancioni e per parlare di cucina make up e tanto altro! In questo gruppo ognuno è libero di scherzare e ridere ma senza offendere ovviamente.. Accettiamo solo donne e sarà bannato immediatamente ki nn rispetta le seguenti regole

Chi offende admn e mod

Chi elimina post e commenti e ki contatta privatamente membri per offendere

Chi invita uomini e chi fa il copia e incolla o screen per pubblicare fuori dal gruppo

✅ Accettiamo pubblicità il lunedì mercoledì e venerdì

✅Accettiamo post riguardanti vaccini

✅Accettiamo letterine in forma completamente anonima per consigli

➡️➡️Banno immediato a chi segnala post e commenti senza senso

Abbiamo aggiunto un medico generico nel gruppo perciò se avete bisogno mandate post sul gruppo e contatta una di noi con messaggio privato e noi lo pubblicheremo

MEDICO GENERICO : Francesca Trischitta

MEDICO VETERINARIO : Francesca Aveni

®️ RESPONSABILE CAF : Carla Lo

©️CONSULENTE ENEL Francesca Francy

Ⓜ️ MODERATRICI

Ⓜ️ Assunta Cacopardo

Ⓜ️ Giusy Fornace

Ovviamente, una situazione del genere – decisamente anomala, visto il tono istituzionale della pagina Facebook – non è sfuggita al Signor Distruggere, noto proprio per le sue esilaranti descrizioni di ciò che avviene in gruppi Facebook simili a questo evidentemente neo-costituito. Non si tratta, come detto, dell’unica prodezza di De Luca sui social network, ma la circostanza fa sorridere.