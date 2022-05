CartaBianca e non solo: quali sono le nuove “regole” della Rai per i talk show

Se ne sta parlando diffusamente, ma di concreto non c’è nulla. Almeno per il momento. Da giorni, infatti, organi di informazione e profili social danno per scontato una notizia: CartaBianca chiude. La trasmissione, in onda il martedì sera su RaiTre, condotta da Bianca Berlinguer sarebbe finita nel mirino dei vertici di viale Mazzini per via del troppo spazio concesso a personaggi come Alessandro Orsini (e non solo) parlando della guerra in Ucraina. E questo avrebbe fatto saltare il banco. In realtà, sullo sfondo ci sono le nuove regole del nuovo corso della televisione pubblica. Insomma, CartaBianca non sembra essere a rischio chiusura (anche se si parla di una “promozione” della giornalista a RaiUno, con un programma in seconda serata il lunedì), ma si chiede di attenersi a un formato standard (e già in vigore in altre trasmissioni).

Domani, martedì 10 maggio, CartaBianca andrà regolarmente in onda come accade da settimane su RaiTre. Nessuna chiusura, anche se giovedì è in programma a viale Mazzini un incontro tra Bianca Berlinguer e l’amministratore delegato Carlo Fuortes. Il tutto avverrà lo stesso giorno in cui il Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ascolterà proprio l’ad della Rai sul caso degli ospiti della cosiddetta “propaganda filorussa” all’intero dei palinsesti delle emittenti italiani (compresa quella pubblica).

CartaBianca chiude (anzi no), le regole dei talk show Rai

All’interno di questa cornice, dunque, si inserisce anche il caso CartaBianca. Come riportato oggi da Il Corriere della Sera, da viale Mazzini è stato smentito l’ultimatum alla trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Non è prevista, al momento, alcuna chiusura del programma in onda ogni martedì sera su RaiTre. Ovviamente, però, il calendario già mostra come il palinsesto estivo – come sempre accade – vedrà dei cambiamenti: quello spazio in prima serata del martedì sera, infatti, sarà lasciato nelle mani del duo Roberta Rei e Giorgio Zanchini. Non si tratta di una “punizione”, ma di un normale avvicendamento che arriverà allo scoccare dell’inizio dell’estate, con l’inizio del periodo di “ferie” della giornalista e conduttrice.

L’esempio di “Dilemmi”

Sicuramente, però, nell’incontro di giovedì tra Fuortes e Berlinguer sarà riportato in auge il tema delle nuove “regole di ingaggio” dei talk show targati Rai. Alcuni programmi che seguono questo nuovo format sono già in onda. Lo stesso Corriere, per esempio, riporta quel che già accade il lunedì sera (in seconda serata) su RaiTre: Gianrico Carofiglio, infatti, dalla scorsa settimana conduce il programma “Dilemmi” ed è lì che si palesano tutte le nuove regole dei talk volute da viale Mazzini. Nel corso della prima puntata è andato in onda un confronto-dibattito a due tra Giulia Innocenzi e Oscar Farinetti sul tema “È etico continuare a mangiare carne?”. Insomma, due personaggi che hanno visioni opposte che si confrontano su un tema. Una sorta di dibattito a due come quello che vediamo (anche e soprattutto sulla Rai) in occasione di duelli elettorali. E oggi (lunedì 9 maggio) si dibatterà su un altro argomento che, storicamente, ha portato a una polarizzazione dei dibattito pubblico (e politico): nello studio, moderati da Gianrico Carofiglio, ci saranno Suor Anna Monia Alfieri e Marco Cappato per parlare e confrontarsi sul “fine vita”.

Ed è questo lo schema, le “regole d’ingaggio” che la nuova Rai vorrebbe portare all’interno dei propri talk show: un dibattito a due (moderato) senza attacchi personali, non attaccare “l’avversario” manipolando le sue frasi e il dover dimostrare (concretamente) le tesi che si stanno sostenendo in questo confronto televisivo. Questo, secondo le accuse – ma non si parla di CartaBianca chiude, per il momento – sono le principali contestazioni che sono state mosse al programma di Bianca Berlinguer. E ora la giornalista dovrà seguire questi paletti nel suo talk show.

