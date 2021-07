Contrordine: il canone Rai resterà in bolletta

Anche Giornalettismo, nella giornata di ieri, aveva ricevuto conferme in merito all’indiscrezione – avallata da alcune componenti della maggioranza – di tornare a scorporare nuovamente il canone Rai dalla bolletta dell’energia elettrica, in virtù di alcune richieste in materia di concorrenza fatte al governo italiano guidato da Mario Draghi dalle istituzioni dell’Unione Europea. Invece, a quanto pare, non c’è alcuna intenzione di consumare questo passaggio.

L’ARTICOLO AGGIORNA IL PRECEDENTE > Effetto Pnrr, il canone Rai non sarà più in bolletta come voleva Renzi

Canone Rai non più in bolletta, la smentita

A quanto pare, nella bozza del disegno di legge sulla concorrenza (il cui orizzonte di presentazione doveva essere proprio quello della fine di luglio e che, invece, è slittato ormai al mese di settembre), non compare alcun riferimento a questo scorporo, con la riscossione che continuerà a essere quella contestuale al recapito della bolletta dell’energia elettrica. Sebbene la misura sia stata contestata in passato dalla Commissione Europea, al momento l’impegno formale che ha assunto il governo italiano per l’accesso ai fondi del Next Generation EU è quello di eliminare il peso delle spese improprie dalla bolletta energetica, offrendo una maggiore trasparenza su tutte le voci di spesa presenti all’interno della stessa.

Non si tratta, quindi, di un riferimento esplicito al canone Rai che, al momento, continuerà a essere riscosso in questo modo, come previsto da Matteo Renzi nel 2015.