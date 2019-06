«Il referto indica una regressione totale». Lo scrive su Facebook Calogero Gliozzo, il ragazzo che aveva raccolto su GoFundMe il denaro necessario per sottoporsi ad una cura sperimentale all’estero, che si è rivelata decisiva per la sua guarigione.

LEGGI ANCHE > Lorenzo Farinelli non ce l’ha fatta

Calogero Gliozzo è guarito dal cancro: aveva raccolto su GoFundMe il denaro per curarsi all’estero

La storia di Calogero Gliozzo aveva commosso il mondo dei social, che si erano mobilitati per raccogliere il denaro necessario affinché potesse sottoporsi alla cura sperimentale ed estremamente costosa T- Car, non disponibile in Italia. E grazie alla somma raccolta, Calogero ha potuto fare l’ultimo passo verso la guarigione definitiva dal linfoma estremamente aggressivo con cui combatteva da due anni. Il 27enne siciliano ha ringraziato «tutti coloro che si sono attivati e hanno contribuito affinché quest’ultima speranza diventasse una possibilità concreta». «Credo che dalla mia storia si possa evincere quanto sia fondamentale ritrovare quel senso di comunità – continua Gliozzo nel post Facebook – che abbiamo perso a favore dell’esaltazione dell’individuo che da solo è fragile e debole. Uniti si è più forti. Un forte abbraccio a tutti e un grazie di cuore per aver contribuito a salvarmi la vita».

(Credits immagine di copertina: Facebook Aiutiamo Calogero)