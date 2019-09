Cacciari su Salvini: «Agli ignoranti il potere dà ubriacatura» | VIDEO

Massimo Cacciari è intervenuto alla trasmissione Otto e Mezzo di Lilli Gruber, che da lunedì scorso ha ricominciato la stagione su La7. Il filosofo ha parlato dell’attuale situazione politica e di come si sia arrivati a questo governo Conte-2. Secondo il filosofo ed ex sindaco di Venezia, Matteo Salvini avrebbe commesso un hapax legomenon (in filologia si tratta di un’espressione per indicare una parola che si ritrova una sola volta in tutti i testi in quella determinata lingua che si sta studiando).

Secondo Cacciari, il potere dà ubriacatura agli ignoranti

In effetti, secondo Cacciari, l’azione di Matteo Salvini è stato un errore madornale, di quelli che non si vedono in giro e che si fanno una sola volta nella vita. Poi, ha rincarato la dose: il filosofo, infatti, ha parlato di quello che sta succedendo in questo momento, con un Matteo Salvini in preda alle manie di persecuzione su presunti complotti che l’avrebbero estromesso dal governo.

Cacciari si riferisce a Salvini a Otto e Mezzo

Poi, in presenza di Lilli Gruber, attacca con l’espressione più dura: «Agli ignoranti, il potere dà ubriacatura – ha detto Cacciari -. Ma il problema non è questo: Salvini sapeva che con la legge di bilancio doveva mettere a referto la flat tax e doveva accontentare le regioni. Non avrebbe potuto farlo, perché i soldi non ci sono». Il filosofo ha persino messo in dubbio la leadership di Matteo Salvini all’interno della Lega. Secondo Cacciari la sua posizione di preminenza all’interno del partito del Carroccio non sarebbe più solida.

(Screenshot dalla trasmissione Otto e Mezzo dell’11 settembre 2019)