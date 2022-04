La truffa del messaggio Whatsapp con un buono Conad da 1000 euro

Messaggi che rimbalzano sulle piattaforme chiedendo agli utenti di condividerli con altri “amici” per poter usufruire di un cospicuo pacchetto di buoni spesa da utilizzate. Il vecchio e il nuovo che si uniscono con un unico obiettivo: quello di truffare le persone. Perché il phishing, con la truffa del buono Conad da 1000 euro, utilizza tutti i crismi di due realtà potenzialmente deflagranti nell’era del digitale e del perenne utilizzo di applicazioni mobile: la truffa e la Catena di Sant’Antonio.

Partiamo da un presupposto: non esiste alcun evento limitato per il 60° anniversario della nota catena di supermercati e non esiste alcun buono Conad 1000 euro inviato tramite Whastapp. E lo spiega Salvatore Lombardo su Twitter, pubblicando gli screenshot dei messaggi che stanno circolando da giorni sulla nota applicazione di messaggistica istantanea.

Come si vede nelle immagini, si chiede prima di inserire i propri dati – con la promessa di “consegna regali” nel giro di pochi giorni – e poi si chiede di inviare quel messaggio a “5 gruppi o 20 amici” per poter concludere la richiesta di quel buono.

Buono Conad 1000 euro, il phishing via Whatsapp

Ovviamente, come detto, non c’è alcun buono Conad da 1000 euro destinato ai cittadini italiani, come spiegato anche da CyberSecurity360. Perché la nota catena di supermercati non contatta i propri clienti (neanche quelli iscritti al programma per la raccolta punti) attraverso messaggi Whatsapp e, al massimo, le comunicazioni possono arrivare via mail (neanche via sms) da un indirizzo certificato con dominio @conad.it. L’invito, dunque, è sempre lo stesso: non esistono – se non iscritti a determinati canali – comunicazioni “ufficiali” di questo tipo.