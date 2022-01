Cosa ci fa “bionda morta” in tendenza su Twitter

Si tratta di due passaggi della trasmissione Vechernyj Urgant che, per Capodanno - come l'anno scorso - ha proposto una versione "Italian trash" dello show

Aprendo Twitter questa mattina, ai non informati sarebbe potuto venire un colpo: tra le maggiori tendenze in Italia, infatti, c’è l’espressione “bionda morta“. Un macabro caso di cronaca nera? Niente affatto, è semplicemente l’effetto della trasmissione satirica russa Vechernyj Urgant che, anche quest’anno, ha voluto dedicare un numero speciale al “Capodanno italiano”, visto con gli occhi di Mosca. Lo speciale Ciao 2021 ripropone quello che avevamo già visto lo scorso anno con Ciao 2020: luci psichedeliche, abbinamenti di vestiti improbabili, ritmi ricalcati moltissimo sulle hit italiane degli anni Ottanta che tanto piacciono nei Paesi dell’est europeo, riferimenti a simboli (anzi, a stereotipi) della penisola.

Bionda Morta, la tendenza Twitter dal capodanno russo parodia di quello italiano

La trasmissione di Ivan Urgant diventa notizia soltanto nel mondo digitale italiano: qui è prima diventato fenomeno lo scorso anno, poi è stato un vero e proprio appuntamento fisso per il quale diversi italiani si sono sintonizzati su Pervyj kanal, la principale emittente televisiva russa, diffusa in tutto il Paese. Ci sarebbe quasi da valutare la proposta di acquisizione dei diritti di trasmissione del programma, stando al successo che la puntata ha riscosso sui social network. Molti italiani, infatti, hanno commentato in diretta quanto stava accadendo nello show che ha la pretesa di imitare le trasmissioni speciali organizzate in Italia per festeggiare il Capodanno.

Per questo, dunque, è diventato virale l’hashtag #biondamorta. Si tratta del nome di uno dei gruppi musicali che Ivan Urgant (per l’occasione, Giovanni Urgant) ha ospitato nel corso dello speciale Ciao 2021.

Per me hanno vinto loro Bionda Morta “Il ragazzo con la Giardinetta” new hit di #Ciao2021 pic.twitter.com/ec8SFcJwsp — Marc Le Roy (@Ryugi933) January 1, 2022

Il gruppo Bionda morta, infatti, si è esibito sulle note di una improbabile canzone – Il ragazzo con la Giardinetta – che, nel perfetto stile della trasmissione, ha messo insieme tutti i luoghi comuni sugli italiani. Ecco un estratto del testo della canzone: «Sei troppo piccolo non esco mai con te/hai 17 mentre lui ha 23/mi porta i fiori e lui dà una tatoo/e tu? Cosa?/E mentre lui gira con una pistola/ tu compra […] e stai a scuola/lo sanno tutti che è un bandito/Sentito? Vero/ Il mio ragazzo guida una FIAT/in piena notte in cerca di guai/ma siamo una moglie figa/e tu bamboccio solo resterai».

Il discorso di Putin italiano

Ciliegina sulla torta è stato anche riprodurre un discorso alla nazione del presidente. Non si è trattato, tuttavia, del tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma di quello di Vladimir Putin: con lo sfondo del Colosseo si è rivolto ai cittadini del Bel Paese in italiano.

Putin deep fake è una delle perle di questo #Ciao2021 “Ci vediamo a Sanremo” (cit.) pic.twitter.com/BpFNzUSygd — Lostari (@cristianosala) January 1, 2022

«Cari cittadini italiani, cari amici: l’anno 2021 se ne va. È stato un anno tutt’altro che facile. Ma le difficoltà in cui ci siamo imbattuti ci hanno resi ancora più uniti e compatti. Noi abbiamo un Paese molto grande, bellissimo, e se ci viene voglia di fare qualcosa lo faremo e ce lo faremo. Alziamo insieme i nostri calici. Vi auguro un felice anno 2022. E vi regalo l’esibizione del mio gruppo preferito».

Il solito mix, dunque, tra presa in giro, parodia, satira e ripetizione di luoghi comuni. Il tutto in salsa trash. Con una formula che, a quanto pare, ha tutti gli ingredienti per diventare virale anche nel nostro Paese.

