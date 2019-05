Le polemiche per il servizio de Le Iene sul ‘turismo romantico’ alla ricerca del «Big bamboo»

Polemiche sul servizio de Le Iene in merito al turismo sessuale femminile in Kenya

Nella puntata di domenica sera de Le Iene è andato in onda un servizio di Gaston Zama sul cosiddetto ‘turismo romantico‘ in Kenya. Si trattava di voler analizzare, in uno spazio di tempo piuttosto lungo, la pratica del turismo sessuale delle donne che si recano a Malindi per avventure sentimentali. Il titolo del servizio è già emblematico: «Alla ricerca del Big Bamboo».

Alla ricerca del Big Bamboo, il servizio delle polemiche de Le Iene

Le donne consultate per portare avanti questo servizio sono Erika ed Erminia e sono state coinvolte dopo aver realizzato dei casting ad hoc, mostrati dallo stesso servizio. Nel corso dei casting sono state mostrate anche delle reazioni disgustate da parte di altre donne rispetto all’idea proposta dal programma di Italia1. Alcune di queste reazioni partivano anche da pregiudizi di natura razzista.

La rimozione del video del Big Bamboo

In ogni caso, il servizio – secondo il popolo del web che lo ha commentato sui social network – è stato ritenuto pieno di luoghi comuni, tranne per la sua ultima parte, in cui viene mostrato un volto diverso del Paese, con la visita in una struttura di una onlus che si occupa di assistenza a bambini senza genitori o sieropositivi. Oltre ai luoghi comuni – i ragazzi del posto sono stati definiti più volte ‘maschioni’, mentre una delle due donne veniva spesso chiamata ‘tigre’ -, c’è stato anche un problema di genere.

Il commento più popolare al post de Le Iene è stato: «Si chiama Turismo Sessuale, fatto dagli uomini è una cosa orripilante che rende gli uomini dei maiali che vanno con donne che potrebbero essere le figlie. Lo fanno le donne invece, cambia improvvisamente nome e diventa turismo romantico e va tutto in caciara con una grossa risata». Anche Selvaggia Lucarelli ha sottolineato, con un tweet, l’inadeguatezza del servizio:

Le iene hanno cancellato quel bellissimo servizio in cui chiamavano lo sfruttamento della prostituzione in Africa “turismo romantico”. Peccato, era così profondamente educativo rispettoso dello stato di miseria in cui vivono quei paesi. pic.twitter.com/e7t1vaTfjd — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 7, 2019

Attualmente, il video è stato rimosso dal sito de Le Iene.