L’interrogazione della Lega per il video hot di Bello Figo nell’aula di Economia dell’Università di Pisa

«Trombo a facoltà» è il titolo del nuovo singolo di Bello Figo. Ognuno è libero di manifestare il proprio pensiero e la propria arte come vuole. Ma il trapper provocatore, questa volta, ha superato l’asticella. Ha girato, infatti, il videoclip all’interno di un’aula dell’università di Pisa. In modo particolare, Bello Figo ha scelto la facoltà di Economia e Management del prestigioso ateneo toscano. È entrato – pare senza alcuna autorizzazione – all’interno dell’aula 4 accompagnato da cinque modelle livornesi e ha girato indisturbato il video che cinque giorni fa è stato pubblicato su YouTube e che ha raggiunto già le 80mila visualizzazioni.

Bello Figo fa discutere per il video all’università di Pisa

Il testo della canzone racconta l’esperienza di un uomo che pratica del sesso in maniera continua, con donne diverse. Le immagini mostrano il trapper in compagnia delle modelle poco vestite e che si fa ritrarre in atteggiamenti inequivocabili. Una vera e propria provocazione che ha messo in imbarazzo i vertici dell’ateneo pisano e che ha scatenato una serie di proteste politiche.

L’interrogazione della Lega sul video di Bello Figo

Tra queste, ovviamente, quelle della Lega. In modo particolare, l’europarlamentare Susanna Ceccardi – che è anche il primo cittadino di Cascina, in provincia di Pisa – ha alzato la voce, sostenendo: «È agghiacciante il fatto che un video esplicito sia stato girato in un’aula della facoltà di economia dell’Università di Pisa ed è una cosa vergognosa che sia stato permesso al cantante di filmare indisturbato in facoltà, attorniato da modelle vestite in abiti succinti».

Il Carroccio ha annunciato anche una interrogazione parlamentare, che verrà presentata da Donatella Legnaioli al ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti.