Bella Thorne non ha esitato. Quando è venuta a sapere che un hacker era entrato in possesso delle sue foto osé (scattate davanti a uno specchio dalla stessa attrice) lo ha anticipato sul tempo e non ha ceduto al ricatto. È stata lei stessa a pubblicarle sui suoi canali social, rendendo praticamente inutile il lavoro del pirata informatico che aveva rubato questi suoi contenuti da Snapchat e che aveva provato a chiederle del denaro in cambio della non pubblicazione delle stesse immagini.

Bella Thorne ha pubblicato le sue foto hot prima del suo hacker

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51 — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) June 15, 2019

«Mi sono sentita guardata, violata, ho avvertito che qualcuno ha rubato delle cose che io volevo inviare soltanto a una persona speciale per me – ha scritto Bella Thorne sui suoi canali social -. Pubblicando io stessa queste foto, posso andare a dormire tranquilla: ho ripreso il controllo su di me e sulla mia persona».

Bella Thorne ha detto che le foto non sono altro che immagini del suo seno e che, dopo averle pubblicate, ha anche denunciato l’hacker, affermando che «l’FBI suonerà alla tua porta molto presto». Bella Thorne ha pubblicato una serie di scatti allo specchio, in cui venivano mostrati i suoi seni e i piercing che aveva fatto ai capezzoli. Un gesto, questo, apprezzato da molti dei suoi fan: il suo tweet è diventato in poco tempo virale e si sono moltiplicati i messaggi di solidarietà nei suoi confronti. Una vera e propria icona delle battaglie femministe contro lo sfruttamento del corpo.

Chi è Bella Thorne e perché è famosa

Bella Thorne è un’attrice resa famosa dagli sceneggiati Disney. Da qualche tempo vive una relazione appassionata con il cantante Benjiamin Mascolo – protagonista del duo Benji e Fede -, il quale ha accolto con soddisfazione il gesto della sua compagna: «È stata molto coraggiosa» – ha affermato, commentando la scelta di Bella Thorne di pubblicare le foto osé sui suoi canali social.