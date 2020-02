La battuta di Coez a Levante: «La canzone di Diodato è dedicata a te, no?»

Non solo musica in questo Sanremo 2020. I ben informati di Diodato non sanno solamente la carriera ma anche il passato amoroso. Che comprende una relazione con un’altra concorrente in gara nella 70esima edizione del Festival di Sanremo, Levante. Lo sa bene Coez, sicuramente, che questa notte ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia durante l’esibizione finale di Diodato con Fai rumore. Insieme a lui c’era Levante e il cantante non ha potuto trattenere una battuta che ha imbarazzato la siciliana.

Fai rumore di Diodato è dedicata a Levante?

Antonio Diodato, originario di Taranto, ha vinto la 70esima edizione del Festival di Sanremo con la sua Fai rumore. La canzone parla, come ha specificato il cantante, del momento in cui ci si allontana da una persona. «Sarà capitato a tutti di allontanarsi da un’altra persona. Il mio è un invito a far sentire la propria umanità con rumore dolce. Quei silenzi che si creano rischiano di amplificare anche dei silenzi errati. È un invito a provare a non distruggere ciò che di buono c’è stato». Da questa dichiarazione è effettivamente possibile pensare che la canzone sia stata scritta pensando – anche – a Levante. Del resto non è sicuramente un mistero che i due hanno utilizzato il loro rapporto come fonte di ispirazione per scrivere alcune delle loro canzoni. Levante ha dedicato a al vincitore di Sanremo un brano che porta il suo nome, Antonio appunto; il 38enne ha invece scritto per la ex Cretino che sei. Se Fai rumore sia dedicata o meno a Levante può saperlo solo chi l’ha scritta, quindi non ci rimane che fare supposizioni. Questo almeno fino a quando Diodato non vorrà parlare della persona – o delle persone – che hanno ispirato il suo pezzo. Di Diodato Levante dice che i rapporti sono rimasti ottimi.

La storia di Coez su Diodato e Levante

Anche Coez fa supposizioni e lo fa direttamente sulle sue Instagram Stories. Nel backstage, durante l’esibizione finale di Diodato, il cantante ha chiarito con i suoi follower che già sapeva che il vincitore sarebbe stato Diodato. E non ha perso l’occasione di fare una battuta a Levante, che era in piedi accanto a lui. L’amico comune di Diodato e Levante ha rivolto alla cantante siciliana parole precise: «Fai rumore è dedicata a te, eh?». Per chiarire di chi stesse parlando Coez l’ha subito inquadrata e lei, visibilmente in imbarazzo, ha cominciato a ridere scuotendo vigorosamente il dito per dire no e, dopo qualche secondo, è scappata. Le congratulazioni a Diodato Levante non ha mancato di condividerle direttamente sulle sue Stories: «Sono estremamente felice del suo primo posto. Antonio si merita quel posto, da tanto tempo. Oggi festeggiamo anche per lui!»