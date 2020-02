Sono attualmente in corso le riprese di The Batman, nuovo capitolo cinematografico in cui l’uomo pipistrello sarà interpretato da Robert Pattinson, ma sembra che la sua non sia l’unica batmobile in circolazione. A Mosca in Russia, infatti, la polizia ha fermato un uomo di 32 anni che sfrecciava a bordo di una batmobile perfettamente riprodotta, tra lo stupore generale.

La batmobile era customizzata come quella del film Batman v Superman, ma non essendo nelle vie di Gotham City la polizia non ha fatto sconti: come confermato dall’ufficio cittadino del ministero dell’Interno russo, è stata confiscata dalle autorità. La vettura infatti, oltre a presentare dimensioni che non le permettono di circolare regolarmente nel traffico, non soddisfava i criteri necessari alla sicurezza stradale.

Il video della batmobile fermata a Mosca

Secondo quanto riportato dal Ministero, il 32enne moscovita ha assemblato la vettura in un’officina privata senza mai registrarla ufficialmente. L’uomo ha ricevuto tre citazioni e dovrà versare circa 750 franchi per il conto del carro attrezzi, più una trentina per ogni giorno trascorso dalla “Batmobile” presso l’autorimessa.

A quanto sembra la macchina sarebbe stata messa in vendita per 55 milioni di rubli (circa 840mila dollari), secondo il sito internet The Village. Un’altra fonte online, Auto.Ru, ha citato il veicolo dichiarando che era stato venduto, senza specificare a quale prezzo o chi fosse l’acquirente, quindi potrebbe trattarsi proprio del 32 enne che da grande appassionato potrebbe aver speso una fortuna per guidare la batmobile. Ora potrebbe spendere un’altra bella cifra per pagare la multa.