Arrestato uno dei responsabili del maxi attacco hacker dello scorso luglio a profili Twitter verificati

Si tratta della quarta persona accusata per il maxi attacco hacker a Twitter che ha preso di mira profili del calibro di Biden, Obama e Musk per una truffa ai follower

Si tratta dell’attacco hacker subito da un gran numero di profili verificati su Twitter dello scorso luglio. Un anno dopo arriva l’arresto di un uomo in Spagna, identificato come individuo che ha partecipato alla gigantesca violazione. L’uomo in questione è un cittadini britannico di 22 anni che è stato arrestato in Spagna per quella massiccia violazione di 130 account Twitter di personaggi pubblici. Tra i nomi più celebri che hanno subito l’attacco hacker Twitter figurano Kanye West, Jow Biden, Barack Obama e Elon Musk.

Attacco hacker Twitter, l’accusa è di hacking, estorsione e cyberstalking

Un anno fa Joseph O’Connor ha hackerato gli account Twitter in maniera plateale: le celebrità in questione avevano iniziato a inviare ai loro follower inviti per trasferire bitcoin su uno specifico portafoglio per ricevere, in cambio, il doppio del denaro. La questione si è rivelata in fretta per ciò che era – una truffa – e Twitter ha dovuto immediatamente impedire agli account che inviavano questi messaggi di twittare.

Oggi, Joseph O’Connor è accusato di hacking, estorsione e cyberstalking. Dalle indagini effettuate dal Dipartimento di Giustizia americano è emerso anche come il cybercriminale avesse hackerato già l’account TikTok del creatore Addison Rae Easterling e quello Snapchat di Bella Thorne. Si tratta della quarta persona arrestata nell’ambito di questa operazione contro il maxi attacco hacker Twitter. Anche gli altri accusati sono due giovani inglesi (19 e 18 anni) e un 22enne della Florida. Oltre a questo, gli hacker avevano anche provato ad hackerare i dipendenti di Twitter per rubare le loro credenziali e accedere al sistema.