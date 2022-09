L’ambasciata Usa in Montenegro avverte gli americani della gravità dell’attacco hacker in corso

Si tratta di un allarme, quello degli Usa rispetto all’attacco hacker Montenegro, che fornisce la misura della gravità della situazione. Il grave attacco ransomware è in corso dalla scorsa settima in un paese che – dopo la mozione di sfiducia nei confronti del governo in carica – è senza primo ministro dallo scorso 20 agosto. Il punto – per i cittadini americani in Montenegro così come per i montenegrini – è che si stanno sperimentando ampissime interruzioni dei principali servizi pubblici, dai sistemi idrici ai trasporti.

LEGGI ANCHE >>> C’è una strategia coordinata dietro all’attacco hacker a Eni, successivo a quello a GSE?

Attacco hacker Montenegro, quanto grave è la situazione?

Si tratta di un attacco ransomware che sta minando i principali sistemi di fornitura elettrica e idrica nonché i trasporti pubblici. Fuori uso anche siti governativi – attualmente, come riporta Techcrunch, il sito del governo non risulta essere raggiungibile – e infrastrutture varie, con diverse centrali elettriche in cui ci si è visti costretti a passare al funzionamento manuale.

Secondo quanto risulta ai funzionari di stato, attualmente non sono stati rubati dati e l’attacco non ha causato danni permanenti. L’Agenzia nazionale della sicurezza informatica del paese ha parlato di una «guerra ibrida» attribuendo l’attacco ai «servizi russi coordinati». Le ragioni potrebbero risiedere nel fatto che, dopo l’ingresso del Montenegro nella NATO a partire dal 2017, i rapporti tra i due paesi sono rimasti tesi e la Russia ha minacciato più volte azioni di ritorsione.

L’avviso ai cittadini USA per i possibili problemi con gli aerei

La portata dell’attacco è tale che l’ambasciata ha avvisato i suoi cittadini dell’eventualità che vengano interrotti i servizi relativi all’attraversamento della frontiera e quelli in aeroporto, nonché le telecomunicazioni. Il consiglio, per i cittadini residenti nello stato balcanico, è quello di limitare gli spostamenti e tenere ben presente quello che sta accadendo. La responsabilità dell’attacco, intanto, sarebbe stata rivendicata dal gruppo ransomware Cuba.