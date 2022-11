Nell’ultimo trimestre gli attacchi informatici sono cresciuti del 28% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Da una ricerca della società di sicurezza Check Point Software Technologies è emerso che nel terzo trimestre del 2022 gli attacchi informatici nel mondo sono aumentati del 28% rispetto allo stesso periodo del 2021.

In media un’azienda è stata colpita da minacce informatiche circa 1.130 volte a settimana.

L’Italia è sopra la media europea nel numero di attacchi informatici per azienda

L’Europa sarebbe sotto la media globale relativamente ai tentativi di violazione per organizzazione, con 896 attacchi settimanali, ma l’Italia supera quota mille, con 1.153 rilevazioni settimanali in media per azienda registrando un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2021.

A livello globale, l’istruzione è il settore più attaccato, mentre la sanità viene spesso messa in difficoltà da attacchi ransomware, un tipo di attacco informatico che blocca i sistemi coinvolti chiedendo un riscatto per ripristinarli.

«Sebbene quest’anno si sia registrato un aumento – spiegano i ricercatori di Check Point Software Technologies – il trend si è stabilizzato rispetto al forte incremento del 2021. Questo potrebbe essere un’indicazione di come le imprese e i governi stiano affrontando i rischi, aumentando gli investimenti nelle loro strategie di sicurezza informatica».

In un report pubblicato ad agosto 2022, la stessa azienda aveva rilevato che il settore dell’istruzione stava subendo attacchi settimanali più che doppi rispetto ad altri, con una media di 2.148 attacchi settimanali per organizzazione, registrando un aumento del 18% rispetto al terzo trimestre del 2021. Il secondo settore più attaccato è stato quello governativo e militare, con 1.564 attacchi in media a settimana, registrando un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In ambito sanitario si sono registrati 1.426 attacchi in media a settimana il che corrisponde a un aumento significativo del 60% rispetto alla rilevazione precedente. Si tratta anche del settore più colpito dagli attacchi ransomware. Nel terzo trimestre del 2022 un’organizzazione su 42 è stata colpita.