Una prima serata variegata, quella di ieri sera. La programmazione ha lasciato spazio al grande cinema, all’approfondimento e anche a una new entry in palinsesto. Si tratta della fiction Mediaset Oltre la soglia con protagonista l’attrice Gabriella Pession nei panni della psichiatra Tosca Navarro, primario di un reparto che si occupa di adolescenti con disagi psichici. Fiction Mediaset contro fiction Rai insomma, visto che parallelamente su Rai Due è andato in onda Volevo fare la Rock Star – Cose da fare prima dei 30, che ha debuttato mercoledì 30 ottobre col 6,7% di share. Gli ascolti tv di ieri hanno registrato un lieve calo di share, rispetto alla scorsa settimana. Decisamente meglio per la fiction di Canale 5. Anche la serata se l’è aggiudicata il film La La Land.

LEGGI ANCHE > Oscar 2017, clamoroso errore: annunciato La La Land come miglior film. Ma il vincitore è Moonlight

Dati ascolti tv 6 novembre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai Uno – La La Land: sei statuette su 14 candidature ai Premi Oscar 2017 per La La Land, film del 2016 scritto e diretto da Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling protagonisti. Ieri sera ha conquistato 2.345.000 spettatori pari all’11.4% di share, il più alto della prima serata.

Rai Due – Volevo fare la Rock Star – Cose da fare prima dei 30: Olivia ha 27 anni e vorrebbe fare la cantante rock. Il suo sogno è incidere finalmente il suo primo disco. Peccato che nella sua vita ci sia una mamma inaffidabile e che sia rimasta incinta di due gemelli a 16 anni. La seconda puntata della fiction Rai con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè e Angela Finocchiaro è stata vista da 1.510.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Rai Tre – Chi l’ha visto?: Federica Sciarrelli è tornata sul caso di Sara Aiello, morta nel 2015 per cause ancora poco chiare. Ma si è tornato anche molto più indietro nel tempo, indietro fino al 1993, anno della scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina di cui si sono perse le tracce. La ragazza è come svanita nel nulla, aveva appena 23 anni. Pochi giorni fa è stata sua mamma a lanciare l’ennesimo appello: “Non ho mai abbandonato la speranza di poterla riabbracciare. So che da allora è sicuramente cambiata, ma se qualcuno riconoscesse una donna che somiglia a questa ragazza, per favore contattatemi. Grazie, e condividete se potete”. Il programma è stato seguito da 2.092.000 spettatori pari ad uno share del 10%.

Canale 5 – Oltre la soglia: accanto ai difficili casi dei suoi pazienti, la dottoressa Navarro è alle prese anche con problemi sentimentali. L’interesse tra lei e il Pm Piergiorgio Di Muro è reciproco, ma la neuropsichiatra fa di tutto per allontanarlo e per tenergli nascosto il suo segreto. La fiction è stata vista da 2.348.000 spettatori pari all’11.3% di share.

Italia 1 – Outcast, L’Ultimo Templare: il film, con Nicolas Cage protagonista, è stato visto da 1.225.000 spettatori (5.2% share).

Rete 4- Fuori dal coro: il programma di Mario Giordano ieri sera ha ospitato Matteo Salvini ed è stato visto da 1.246.000 spettatori raggiungendo il 6.5% di share.

La 7 – Atlantide: la puntata del programma di approfondimento di Andrea Purgatori è stata dedicata alla caduta del muro di Berlino. Sono stati 554.000 gli spettatori sintonizzati, pari a uno share del 2.6%.