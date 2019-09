Ascolti tv mercoledì 25 settembre: la spunta “Metti la nonna in freezer”

Nella serata di ieri, 25 settembre, le reti ammiragli Rai e Mediaset si sono battute su due piani diversi; Rai 1 ha trasmesso una commedia del 2018 con Miriam Leone e Fabio De Luigi, Metti la nonna in freezer, mentre Canale 5 ha optato per un documentario che racconta la vita di Albano. Chi l’avrà spuntata? Ecco di seguito i dati ascolti tv 25 settembre.

Dati ascolti tv mercoledì 25 settembre

Ecco i dati ascolti tv di mercoledì 25 settembre per i canali principali. A fare più ascolti è stato, ieri sera, il film con protagonisti Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Rai 1 – Metti la nonna in freezer: la protagonista della commedia del 2018 è Miriam Leone insieme a Fabio De Luigi e Barbara Bouchet. L’attrice interpreta Claudia, giovane restauratrice che lavora in proprio e deve trovare il modo di arrivare a fine mese dopo un inghippo con un pagamento dovuto. La prima serata Rai 1 ha incollato allo schermo 3.380.000 per un share medio del 15.4% .

Rai 2 – Rocco Schiavone – Prima che il gallo canti: le storie di Rocco Schiavone, il vicequestore romano che si trova ad operare ad Aosta. La puntata di ieri sera ha avuto uno share del 5,6% per un totale di 1.219.000 spettatori.

Rai 3 – Chi l’ha visto?: format di attualità che prende in esame i casi irrisolti e quelli riguardanti persone scomparse provando a risolverli. La puntata di chi l’ha visto di ieri sera è stata vista da 1.799.000 spettatori per uno share del 9%.

Rete 4 – Fuori dal coro: inchieste su politica e cronaca. Questo è il fulcro centrale della rubrica di rete 4 che approfondisce gli argomenti della nostra attualità. Lo share è stato del 5,3% per un totale di 899.000 spettatori.

Canale 5 – È la vita di Al Bano: ieri sera Canale 5 ha puntato tutto su un documentario che narra tutti i principali avvenimenti della vita del celebre cantante. Sono stati affrontati tutti i punti salienti, comprese le storie d’amore e la relazione con i figli. Il programma ha appassionato 1.680.000 spettatori per uno share del 9,1%.

Italia 1 – I fantastici 4 e Silver Surfer: nel film dedicato ai quattro supereroi fantastici i protagonisti devono vedersela con Galactus; il nemico che viene dallo spazio ha inviato sulla terra Silver Surfer. Il suo scopo è distruggerla. Il film fantascientifico uscito nel 2007 ha ottenuto per Italia 1 il 5,8% di share coinvolgendo 1.359.000 spettatori.

La 7 – Fahrenheit 11/9: 552.000 spettatori hanno guardato il docu-film su La 7, che ha così ottenuto il 2,6% di share.

TV8 – Il Codice Da Vinci: 2,3% di share per il famoso film tratto dal capolavoro di Dan Brown; in totale hanno visto la pellicola su TV8 450.000 spettatori.