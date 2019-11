Ascolti tv: la spunta Rai 1 con il film Miracoli dal cielo

Serata all’insegna dei film, quella di ieri, con la pellicola Miracoli dal cielo in onda su Rai 1 e non solo. Canale 5 ci riprova con Adrian e la sua terza puntata dopo i risultati non proprio soddisfacenti delle prime due. Dopo i problemi a livello di share e gradimento del pubblico nella prima edizione la questione sembra non essere chiusa qui. Vediamo qualche dettaglio in più sui programmi andati in onda ieri sera e i dati ascolti tv con numero di telespettatori e share per i programmi delle reti più importanti.

LEGGI ANCHE >>> Giorgia Meloni prova a giustificare la sua ‘gaffe’, ma la toppa è peggio del buco

Dati ascolti tv 21 novembre

Ecco i dati ascolti tv per la serata di ieri.

Rai 1 – Miracoli dal cielo: con Jennifer Garner e Martin Henderson protagonisti il film racconta di una famiglia con tre figlie. Una delle tre figlie comincia a sentirsi male e le viene diagnosticata una rara e grave disfunzione intestinale. I genitori dovranno portare la piccola a Boston e, nonostante tutto, non perdere mai la fede. La pellicola ha tenuto incollati al divano 3.921.000 di italiani pari al 17.6% di share.

Rai 2 – Life – Non oltrepassare il limite: una sonda proveniente da Marte viene recuperata dall’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti vengono incaricati di studiare questo campione e le relazioni che potrebbe avere con forme di vita aliene. Lo share è stato pari a 4% con 956.000 telespettatori per il film.

Rai 3 – Stati generali: lo show vede Serena Dandini e uno gruppo di comici lanciarsi in satira politica e di costume rispetto alla nostra realtà. Cosa ne viene fuori? La situazione del nostro paese nel passaggio dal 2019 al 2020. Gli ascolti sono stati pari al 6,9% con 1.467.000 di telespettatori.

Rete 4 – Dritto e rovescio: l’approfondimento di Rete 4 torna ancora una volta.Paolo Del Debbio si occupa di attualità politico-economica italiana insieme agli ospiti, diversi di volta in volta, nel suo studio. Share pari al 6.6% per il programma, con 1.161.000 di persone sintonizzate.

Canale 5 – Adrian: lo show che vede protagonista Adriano Celentano e il suo cartoon in diretta dal teatro Camploy di Verona è stato visto da 3.354.000 di italiani per uno share pari al 14.1% per quanto riguarda Adrian Live – Questa è la storia; il dato cala quando si parla del cartoon, visto da 1.485.000 di persone (9,6%).

Italia 1 – Transporter 3: il protagonista è Frank Martin, corriere della droga. Tornato in Francia per consegnare la merce illegale, l’uomo viene costretto da Johnson a fare un lavoro sotto la minaccia di essere ucciso con un bracciale esplosivo. Il pacco? Valentina, figlia di un senatore, rapita per ricattare il padre. Il film è stato visto da 1.492.000 di persone pari al 6.4% di share.

La 7 – Piazzapulita: Corrado Formigli conduce il programma di approfondimento e di attualità su La7. Tra numerosi ospiti presenti in studio e collegati dall’esterno la serata ruota attorno ai principali temi della politica, dell’economia e della società attuale. Gli ascolti tv di ieri sono stati pari al 5,8% di share con 1.012.000 di telespettatori.