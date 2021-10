«Gli hacker inviano sms direttamente agli artisti iscritti alla SIAE e chiedono loro un riscatto»

È diventata molto capillare la questione dell’hackeraggio alla SIAE. Stando a quanto raccolto dall’AGI, il team di Everest (il gruppo di hacker che ha sferrato il ransomware alla Società Italiana Autori ed Editori) starebbe iniziando a contattare personalmente gli artisti di cui hanno i dati personali, inviando un sms con una richiesta di riscatto da 10mila euro in bitcoin. Un modo, probabilmente, per rompere l’unità d’azione che – invece – la prima risposta di SIAE aveva lasciato trasparire, ovvero l’intenzione di restare fermi nel proposito di non versare nemmeno un centesimo di riscatto. Al momento, Giornalettismo ha contattato SIAE, ma la Società non può confermare né smentire questa indicazione.

Artisti SIAE e gli sms che arrivano direttamente dagli hacker

«Benvenuto nel dark web – si legge nel messaggio, stando a quanto riportato dall’AGI -, abbiamo tutto le tue informazioni personali e bancarie, se non vuoi che venga tutto reso pubblico paga 10 mila euro in bitcoin a questo indirizzo». Bisogna stare molto attenti nella gestione di questi sms che potrebbero essere doppiamente ingannevoli. In ogni caso, non è chiaro il numero di richieste che è stato inviato, né la SIAE – stando alle informazioni a disposizione al momento – può quantificare esattamente il fenomeno.

Sui social network, il testo dell’sms ricevuto dagli artisti è stato pubblicato da Rocco Tanica:

Per favore Dark Web, non diffondere i miei dati sensibili. Tanto sono già noti a tutti: la tenerezza, la generosità, la commozione di fronte ai tramonti pic.twitter.com/QYpVAtAxY9 — Rocco Tanica (@rocco_tanica) October 21, 2021

Stando alle rivelazioni di Lapresse, anche il cantante Al Bano avrebbe ricevuto un messaggio simile. Non è chiaro, tuttavia, se questi sms siano stati inviati direttamente dal gruppo responsabile dell’hackeraggio o da altri utenti che stanno cercando di approfittare della confusione relativa alla situazione.

La notizia, dunque, resta in attesa di aggiornamenti e di comunicazioni ufficiali.

Update: L’articolo è stato aggiornato con l’aggiunta della testimonianza, pubblicata sul suo profilo Twitter, dell’artista Rocco Tanica e del paragrafo su Al Bano.