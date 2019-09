Anziana violentata da due minorenni: gli analfabeti funzionali colpiscono ancora

La notizia è stata data da Ansa condividendo l’articolo sulla pagina Facebook così come le testate fanno ogni giorno, come da copione. E, come da copione, sono arrivati anche loro: gli analfabeti funzionali. Ma partiamo dall’inizio. La notizia: in Sicilia due ragazzi minorenni, rispettivamente 17 e 14 anni, sono indagati per rapina e per aver abusato di una signora di 90 anni. La donna li avrebbe lasciati entrare in casa perché amici del nipote. I due sono stati arrestati e condotti in un CPA, Centro di Prima Accoglienza presso il tribunale per i minorenni di Messina. Vediamo come hanno reagito gli analfabeti funzionali alla notizia dell’anziana violentata.

LEGGI ANCHE > I commenti sessisti sulle ragazze italiane che vanno in Erasmus

Anziana violentata: analfabeti funzionali all’attacco tra 3,2,1

Le reazioni sono state immediate, come riporta Analfabeti Funzionali, che ha deciso di approfondire quello che è l’«approccio verso notizie come questa, dove davanti alla tastiera si piazzano i “perfetti” Analfabeti Funzionali». Molti dei commenti che vi mostreremo sono la prova che gli analfabeti funzionali non fanno altro che limitarsi a dare un’occhiata al titolo e, le poche volte in cui decidono di leggere il contenuto di un articolo, selezionano accuratamente le parti da riportare per dimostrare di non avere capito nulla.

Gli analfabeti funzionali in questione, nonostante sia chiaro nell’articolo, si ritrovano a discutere di quale sia la nazionalità dei due ragazzi. I Centri di Prima Accoglienza, infatti, sono luoghi in cui vengono ospitati minorenni in stato di fermo, arresto o accompagnamento in attesa dell’udienza di conferma o del fermo e in nessun modo viene specificato che siano luoghi destinati alla prima accoglienza di minorenni stranieri.

Ci sono poi quelli che gridano al complotto accusando chi scrive di aver deliberatamente evitato di dire che i due adolescenti sarebbero non solo stranieri, ma anche clandestini:

Vediamo anche chi si lancia in statistiche le cui fonti rimangono sconosciute e che non sono espresse con un linguaggio chiaro:

Ecco poi coloro che, dopo avere riflettuto in maniera ponderata, propongono la loro soluzione:

E per non farci mancare davvero nulla c’è anche chi decide di tornare indietro nel tempo e riportare il discorso sul piano Nord-Sud, supponendo che i due ragazzi siano siciliani:

Ma la soluzione è una sola e la speranza non è mai l’ultima a morire, considerato che è sempre un commento a questo articolo che ce la suggerisce: