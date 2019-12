Mariah Carey ha ricevuto un regalo natalizio davvero speciale, inseguito per 25 anni. Questa settimana infatti il tormentone natalizio “All I Want For Christmas Is You” ha raggiunto il primo posto della classifica Billboard.

Appena comincia l’atmosfera natalizia – in realtà anche un po’ prima- la sentiamo ovunque, ancor più delle canzoni di Michael Buble. A tenergli testa come tormentone natalizio mainstream e pop forse c’è solo “Last Christmas” degli Wham. Ma quest’anno “All I Want For Christmas Is You” ha vinto la sua battaglia: la traccia di Mariah Carey, pubblicata per la prima volta all’interno dell’album natalizio “Merry Christmas” nel 1994 nel e poi riproposta in una nuova versione quest’anno per il 25esimo anniversario, ha finalmente conquistato il vertice della ambita classifica “Hot 100” Billboard. La traccia ha infatti totalizzato solo nell’ultima settimana 45 milioni di ascolti in streaming e 34 milioni di passaggi in radio, ed il singolo ha venduto 27mila copie digitali sulle piattaforme. Primo posto per il tormentone natalizio ma 19esima volta per la Mariah Carey, battendo il suo stesso record come artista più volte alla numero uno.

E forse la cantante quest’anno sotto l’albero la sera del 25 potrà cantare “All i Want For Christmas is…a number one”.

