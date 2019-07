La teoria dei fan sulla Casa di Carta: Alicia e Tatiana sono la stessa persona

Ammettetelo, lo avete pensato anche voi. Quando nella Casa di Carta 3 è comparsa per la prima volta in scena come torturatrice del povero Rio, avete subito immaginato che l’ispettrice Alicia Sierra (nella realtà,Najwa Nimri Urrutikoetxea) sarebbe stato un personaggio diverso dagli altri. Molto più simile al Professore di chiunque altro, anche della stessa (ormai ex) ispettrice Raquel Murillo. Ma avete mai pensato che Alicia e Tatiana possano essere anche la stessa persona?

Procediamo con ordine. Nella Casa di Carta 3, altro capitolo di una delle più popolari serie tv originali Netflix, compaiono diversi nuovi personaggi che saranno protagonisti della nuova impresa della banda: dopo la rapina alla Zecca di Stato, è in corso il tentativo di rapinare la Banca di Spagna. Tra questi personaggi c’è una nuova ispettrice di polizia, Alicia Sierra, caratterizzata da un pancione da nono mese di gravidanza e dalla sfrenata passione per i dolci, soprattutto per le caramelle e i lecca-lecca.

** ATTENZIONE AL RISCHIO SPOILER **

Alicia e Tatiana, stessa persona: la teoria

Sarà lei a mettere sotto scacco il Professore Sergio, facendogli credere – nell’ultima puntata – di aver ucciso proprio Raquel Murillo. Ma qui siamo già entrati troppo a fondo nello SPOILER. Quello che i fan della Casa di Carta si stanno chiedendo è se questa nuova ispettrice sia la stessa persona rispetto a Tatiana. Quest’ultima, in uno dei tanti flashback che caratterizzano la terza stagione, viene presentata come il più grande amore di Berlino, il defunto fratello del Professore che aveva progettato il colpo alla Banca di Spagna. Quest’ultima era stata resa partecipe del segretissimo piano. Per questo qualcuno pensa che sia lei, che conosce in anticipo le mosse del Professore, l’ispettrice Alicia Sierra. Anche perché entrambe hanno i capelli rossi e il Professore sembra conoscerla molto bene quando la vede entrare in scena.

Alicia e Tatiana non sono la stessa persona

Tuttavia, ci sono alcune indicazioni che spingerebbero a pensare il contrario. Nei flashback, solitamente, sono gli stessi attori che hanno un ruolo nel “presente” della Casa di Carta a interpretare loro stessi. Perché la produzione avrebbe dovuto fare un’eccezione proprio per Alicia Sierra? Certo, l’ispettore non rispetta le regole del gioco: ma perché allora non ha preso parte anche al tentativo di sventare la precedente rapina?

Non mancano di sicuro le piccole imprecisioni e le omissioni in una serie concepita soltanto su due stagioni e che – visto il grande successo ottenuto – è stata costretta a rinnovarsi e a inventarsi una sua appendice. Ma un vuoto così marchiano, in realtà, sembra inverosimile. Il colpo di scena, tuttavia, è sempre dietro l’angolo. E chissà che gli autori non ci abbiano giocato questo tiro mancino.