Il mistero dell’account Facebook di “Alfonso o’pegg”, nuovo consigliere di Napoli (con la croce celtica al collo)

Si chiama Alfonso Merolla, ma su Facebook aveva un profilo a nome ‘Alfonso o’pegg’. Anzi, aveva. Era stato il primo degli esclusi alle ultime elezioni comunali a Napoli nel 2016 e ora, dopo il rimpasto all’interno della giunta guidata da Luigi De Magistris, è entrato in consiglio comunale dopo la ‘promozione’ ad assessore di Marco Gaudini (anche lui eletto con i Verdi quasi cinque anni fa). Un uomo tutto di un pezzo, anzi due: come i suoi profili Facebook. Uno a suo nome, l’altro – con le foto personali di lui al mare con la croce celtica al collo e i saluti romani nelle sue trasferte all’estero – che sembrava uscito da una carticatura.

LEGGI ANCHE > Twitter non ha censurato Libero, ha probabilmente agito per proteggere il suo account

Perché parliamo al passato? Poco dopo le ore 20 di martedì 12 gennaio, Fanpage ha pubblicato un articolo in cui si parla proprio del suo profilo Facebook Alfonso o’pegg. Ed è lì che apparivano le immagini di Alfonso Merolla – nuovo consigliere comunale di Napoli – al mare mentre prende il sole. Il tutto con una catenina al collo e un ciondolo con la croce celtica. Noi di Giornalettismo siamo andati immediatamente a verificare e mentre scorrevamo tra le foto del suo profilo, è arrivato questo messaggio.

Insomma, il contenuto è al momento non disponibile. E non le fotografie, ma proprio tutto il profilo (che, in realtà) era visibile al pubblico. Ma il tutto risulta ancora indicizzato sul motore di ricerca di Facebook.

Alfonso Merolla, la croce celtica e il profilo Facebook “non disponibile”

Ma le foto erano già di dominio pubblico.

Lo si vede al mare, con occhiali da sole, cappello bianco e croce celtica al collo. Poi, nella seconda immagine, i suoi saluti dall’estero. Saluti, rigorosamente romani. Ora, però, il suo profilo Facebook non esiste più e resta solo quello di Alfonso Merolla. Di Alfonso o’pegg si è persa traccia. Ma le tracce, in realtà sono rimaste.